https://ria.ru/20220913/putin-1816593658.html

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток" - РИА Новости, 13.09.2022

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:31

2022-09-13T20:31

2022-09-13T20:47

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.Путин рассказал о вопиющих нарушениях международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос Шольца по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к ним.Глава государства также проинформировал немецкого канцлера о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по физической защите Запорожской АЭС. Российский лидер подчеркнул, что украинские военные регулярно наносят ракетные удары по электростанции, что рискует обернуться масштабной катастрофой.Путин также заявил об отсутствии прогресса в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставлять на внешние рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах. Что касается продовольственной сделки, то здесь российский лидер особо отметил несбалансированную географию поставок украинского зерна. По его словам, в наиболее нуждающиеся страны поступает лишь незначительная часть сельхозпродукции.Также стороны обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания. При этом он назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетический кризис в Европе после перекрытия поставок газа Украиной и Польшей и отказа от "Северного потока — 2". Глава государства подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и исполняет все свои контрактные обязательства.

https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html

https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, северный поток