Рейтинг@Mail.ru
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток" - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/putin-1816593658.html
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток" - РИА Новости, 13.09.2022
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:31
2022-09-13T20:47
в мире
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.Путин рассказал о вопиющих нарушениях международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос Шольца по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к ним.Глава государства также проинформировал немецкого канцлера о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по физической защите Запорожской АЭС. Российский лидер подчеркнул, что украинские военные регулярно наносят ракетные удары по электростанции, что рискует обернуться масштабной катастрофой.Путин также заявил об отсутствии прогресса в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставлять на внешние рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах. Что касается продовольственной сделки, то здесь российский лидер особо отметил несбалансированную географию поставок украинского зерна. По его словам, в наиболее нуждающиеся страны поступает лишь незначительная часть сельхозпродукции.Также стороны обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания. При этом он назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетический кризис в Европе после перекрытия поставок газа Украиной и Польшей и отказа от "Северного потока — 2". Глава государства подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и исполняет все свои контрактные обязательства.
https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html
https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, олаф шольц, германия, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, северный поток
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Северный поток
20:31 13.09.2022 (обновлено: 20:47 13.09.2022)
 
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"

Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал о вопиющих нарушениях международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос Шольца по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к ним.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 15:33
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
Глава государства также проинформировал немецкого канцлера о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по физической защите Запорожской АЭС. Российский лидер подчеркнул, что украинские военные регулярно наносят ракетные удары по электростанции, что рискует обернуться масштабной катастрофой.
Путин также заявил об отсутствии прогресса в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставлять на внешние рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах. Что касается продовольственной сделки, то здесь российский лидер особо отметил несбалансированную географию поставок украинского зерна. По его словам, в наиболее нуждающиеся страны поступает лишь незначительная часть сельхозпродукции.
Также стороны обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания. При этом он назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетический кризис в Европе после перекрытия поставок газа Украиной и Польшей и отказа от "Северного потока — 2". Глава государства подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и исполняет все свои контрактные обязательства.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 12:01
WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса
 
В миреВладимир ПутинОлаф ШольцГерманияРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала