20:31 13.09.2022 (обновлено: 20:47 13.09.2022)
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток"
Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, особое внимание уделили ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал о вопиющих нарушениях международного гуманитарного права и непрекращающихся обстрелах городов Донбасса со стороны Киева, из-за которых гибнет мирное население и разрушается гражданская инфраструктура. Отвечая на вопрос Шольца по поводу содержания военнопленных, он подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к ним.
Глава государства также проинформировал немецкого канцлера о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по физической защите Запорожской АЭС. Российский лидер подчеркнул, что украинские военные регулярно наносят ракетные удары по электростанции, что рискует обернуться масштабной катастрофой.
Путин также заявил об отсутствии прогресса в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. При этом он подчеркнул, что Москва готова поставлять на внешние рынки больше зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах. Что касается продовольственной сделки, то здесь российский лидер особо отметил несбалансированную географию поставок украинского зерна. По его словам, в наиболее нуждающиеся страны поступает лишь незначительная часть сельхозпродукции.
Также стороны обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания. При этом он назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетический кризис в Европе после перекрытия поставок газа Украиной и Польшей и отказа от "Северного потока — 2". Глава государства подчеркнул, что Москва была и остается надежным поставщиком энергоресурсов и исполняет все свои контрактные обязательства.
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