https://ria.ru/20220913/putin-1816590366.html

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.09.2022

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, российский лидер... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:12

2022-09-13T20:12

2022-09-13T20:12

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

германия

украина

олаф шольц

магатэ

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, российский лидер рассказал о мерах, предпринимаемых в координации с МАГАТЭ, по обеспечению физической защиты АЭС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/zaes-1816554715.html

россия

германия

украина

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владимир путин, россия, германия, украина, олаф шольц, магатэ