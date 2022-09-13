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Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/putin-1816590366.html
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 13.09.2022
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, российский лидер... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:12
2022-09-13T20:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
германия
украина
олаф шольц
магатэ
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, российский лидер рассказал о мерах, предпринимаемых в координации с МАГАТЭ, по обеспечению физической защиты АЭС, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы", - говорится в сообщении.
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владимир путин, россия, германия, украина, олаф шольц, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, МАГАТЭ
20:12 13.09.2022
 
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Запорожской АЭС

Путин рассказал Шольцу о координируемых с МАГАТЭ мерах по защите Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции, российский лидер рассказал о мерах, предпринимаемых в координации с МАГАТЭ, по обеспечению физической защиты АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы", - говорится в сообщении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
17:33
Боррель призвал вести переговоры с Россией по безопасности на ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцМАГАТЭ
 
 
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