https://ria.ru/20220913/putin-1816589392.html

Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права

Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права - РИА Новости, 13.09.2022

Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:04

2022-09-13T20:04

2022-09-13T20:04

в мире

владимир путин

киев

донбасс

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олаф шольц

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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в мире, владимир путин, киев, донбасс, россия, олаф шольц