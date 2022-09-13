https://ria.ru/20220913/putin-1816589392.html
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права - РИА Новости, 13.09.2022
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:04
2022-09-13T20:04
2022-09-13T20:04
в мире
владимир путин
киев
донбасс
россия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_0:0:2392:1346_1920x0_80_0_0_c873c98a13510ab5e97ca968a5ea5e3d.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
киев
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810658479_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_07d979ee1e8b2948d57f736d1f313e5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, киев, донбасс, россия, олаф шольц
В мире, Владимир Путин, Киев, Донбасс, Россия, Олаф Шольц
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
Путин заострил внимание Шольца на нарушениях Киевом международного гуманитарного права