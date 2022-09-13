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Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права - РИА Новости, 13.09.2022
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:04
2022-09-13T20:04
в мире
владимир путин
киев
донбасс
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
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в мире, владимир путин, киев, донбасс, россия, олаф шольц
В мире, Владимир Путин, Киев, Донбасс, Россия, Олаф Шольц
20:04 13.09.2022
 
Путин заявил Шольцу о нарушениях Киевом международного гуманитарного права

Путин заострил внимание Шольца на нарушениях Киевом международного гуманитарного права

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заострил внимание канцлера ФРГ Олафа Шольца на вопиющих нарушениях Киевом международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
В миреВладимир ПутинКиевДонбассРоссияОлаф Шольц
 
 
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