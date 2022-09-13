06:08 13.09.2022 (обновлено: 14:58 13.09.2022)
Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"
Сенатор Пушков дал совет Санду покупать "молекулы свободы" у США вместо газа из России
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ.
Ранее Санду в телеэфире заявила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с "Газпромом" по поводу того, что из-за ситуации на спотовом рынке не может платить такие высокие цены за голубое топливо.
10 сентября, 17:20В правительстве Молдавии опасаются, что "Газпром" прекратит поставки
"Не может Санду платить — пусть (российский. — Прим. ред.) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом.
"Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.
Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.
10 сентября, 13:23В бюджете Молдавии не нашлось денег на компенсации населению за газ