https://ria.ru/20220913/pushkov-1816369178.html

Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"

Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию" - РИА Новости, 13.09.2022

Пушков отправил Санду за газом в "родную Румынию"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:08

2022-09-13T06:08

2022-09-13T14:58

в мире

алексей пушков

майя санду

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о ценах на российский газ.Ранее Санду в телеэфире заявила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с "Газпромом" по поводу того, что из-за ситуации на спотовом рынке не может платить такие высокие цены за голубое топливо."Не может Санду платить — пусть (российский. — Прим. ред.) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — заявил сенатор в своем Telegram-канале.Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за инфляции, в том числе роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки обеспечить страну дровами, углем и мазутом."Газпром" и "Молдовагаз" в октябре прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. "Газпром" в строгом соответствии с прописанными в договоре условиями, на которых настаивал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, установил формулу определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка в европейских странах. В Кишиневе полагали, что это позволит республике больше экономить, однако ситуация на рынке сильно изменилась, в итоге цена на газ для конечных потребителей в стране выросла в несколько раз.Обязательным условием подписания контракта также было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Кишинев только в августе заключил договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. В начале сентября, после телефонных переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки.Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 миллионов долларов.

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815884042.html

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815849000.html

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в мире, алексей пушков, майя санду, алексей миллер, молдавия, сша, газпром, молдовагаз, россия