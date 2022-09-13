https://ria.ru/20220913/provokatsiya-1816356994.html

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию

Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:30

2022-09-13T00:30

2022-09-13T00:45

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армения

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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики.Ранее минобороны Армении заявило об обстрелах в ночь на вторник территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами с применением артиллерии и беспилотников.Согласно сообщению, подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений".Также оборонное ведомство Азербайджана заявило о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".Азербайджанское минобороны заявляет, что подразделения его войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20220910/ssha-1815917319.html

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Максим Горбачев

в мире, азербайджан, армения