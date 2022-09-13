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Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию - РИА Новости, 13.09.2022
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Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию
Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:30
2022-09-13T00:45
в мире
азербайджан
армения
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики.Ранее минобороны Армении заявило об обстрелах в ночь на вторник территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами с применением артиллерии и беспилотников.Согласно сообщению, подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений".Также оборонное ведомство Азербайджана заявило о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".Азербайджанское минобороны заявляет, что подразделения его войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
00:30 13.09.2022 (обновлено: 00:45 13.09.2022)
 
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию

Минобороны Азербайджана: армянские военные совершили широкомасштабную провокацию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие азербайджанской армии
Военнослужащие азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие азербайджанской армии. Архивное фото
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БАКУ, 13 сен – РИА Новости. Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики.
Ранее минобороны Армении заявило об обстрелах в ночь на вторник территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами с применением артиллерии и беспилотников.
"Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы… Произошло боевое столкновение. Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер (Варденис – ред.), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис) из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно сообщению, подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений".
Также оборонное ведомство Азербайджана заявило о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.
По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".
Азербайджанское минобороны заявляет, что подразделения его войск не нацелены на гражданскую инфраструктуру.
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