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Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест - РИА Новости, 13.09.2022
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Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест
Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест - РИА Новости, 13.09.2022
Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал других политических оппонентов действующей власти принять участие в массовых протестах 18 сентября, РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:22
2022-09-13T15:22
в мире
илан шор
майя санду
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал других политических оппонентов действующей власти принять участие в массовых протестах 18 сентября, соответствующее обращение политик опубликовал во вторник на своих страницах в социальных сетях.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.В минувшую пятницу сторонники политсилы пикетировали здание администрации президента, представители партии призвали их выйти 18 сентября на массовую акцию протеста."У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать "нет" Майе Санду (президенту страны – ред.) и PAS (правящей партии "Действие и солидарность"). Объединившись, мы станем сильнее", - заявил Шор в видеообращении.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815908857.html
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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, кишинев, россия
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия
15:22 13.09.2022
 
Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест

Илан Шор призвал все оппозиционные силы в Молдавии выйти на протест без партийных флагов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПротесты в Молдавии
Протесты в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протесты в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал других политических оппонентов действующей власти принять участие в массовых протестах 18 сентября, соответствующее обращение политик опубликовал во вторник на своих страницах в социальных сетях.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
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В минувшую пятницу сторонники политсилы пикетировали здание администрации президента, представители партии призвали их выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.
"У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать "нет" Майе Санду (президенту страны – ред.) и PAS (правящей партии "Действие и солидарность"). Объединившись, мы станем сильнее", - заявил Шор в видеообращении.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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В миреИлан ШорМайя СандуМолдавияКишиневРоссия
 
 
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