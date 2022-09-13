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День программиста в России

День программиста в России - РИА Новости, 13.09.2022

День программиста в России

День программиста в России был утвержден указом президента РФ 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256‑й день года – 13 сентября, если год високосный – РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:14

2022-09-13T02:14

2022-09-13T02:14

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День программиста в России был утвержден указом президента РФ 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256‑й день года – 13 сентября, если год високосный – 12 сентября. Программист – это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических моделей. Неофициально этот день уже давно празднуют во всем мире. Дату – 256‑й день года – выбрали сами программисты. 256 (два в восьмой степени) – это количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта и максимальная степень числа два, которая меньше 365 (дней в году). Инициатива учредить День программиста в России принадлежит сотруднику компании "Параллельные технологии" Валентину Балту. До появления официального праздника День программиста отмечали в разные дни: 19 июля – когда первый программист Ада Августа Лавлейс написала первую в мире программу для вычислительной машины, 10 декабря – в день рождения самой Ады, 4 апреля (4.04), по аналогии с ошибкой "404" ("данная страница не найдена"), 22 апреля – дата связана с российской кодировкой (сегодня уже устаревшей) специальности 220400 – "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".Первым программистом принято считать математика Аду Августу Лавлейс, дочь английского поэта Джорджа Байрона. 19 июля 1843 года она создала первую программу для аналитической машины своего коллеги Чарлза Бэббиджа. В том же году перевела и аннотировала статью итальянского математика и инженера Луиджи Федерико Менабриа "Элементы аналитической машины Чарлза Бэббиджа". Она же предложила применять аналитическую машину для решения уравнения Бернулли, выражающего закон сохранения энергии движущейся жидкости.Ни одна из написанных Адой Лавлейс программ так и не была никогда запущена, но среди программистов имя ее увековечено – универсальный язык программирования называется "Ада". Среди известных программистов мира – создатель самого большого IT-проекта XX века – сети Интернет – Тим Бернерс-Ли, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс, создатель языка программирования C (Си) и ключевой разработчик операционной системы UNIX Деннис Ритчи, создатель ядра операционной системы GNU/Linux Линус Торвальдс, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Сергей Брин, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский, сооснователь компании "Яндекс" Илья Сегалович и др. Российская школа программистов сегодня конкурентоспособна в масштабе всего мира и остается одной из лучших в мире. Российские программисты всегда высоко ценились за рубежом – массовая "утечка мозгов" стартовала еще в 1990-х годах. Своими успехами и доминированию на мировых рынках западные компании во многом обязаны талантливым специалистам из России.ACM ICPC – один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию, который проводится под эгидой ассоциации вычислительной техники (ACM) с 1977 года. Победа в нем считается одной из самых почетных компьютерных наград. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей. Российские команды за это время 14 раз становились абсолютными чемпионами мира, завоевав в общей сложности 80 комплектов медалей, из которых 33 – золотые. Университет ИТМО был абсолютным чемпионом ACM ICPC в 2004, 2008, 2009, 2012, 2013, и 2017 годах. Студенты СПбГУ выигрывали чемпионат мира в 2000, 2001, 2014, 2016 годах. В 2006 году чемпионат выиграли студенты Саратовского государственного университета. В 2018 и 2019 годах победителем стал МГУ. В 2021 году финал международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC впервые прошел в Москве. В чемпионате приняли участие 118 команд из более 40 стран мира. Россию представляли 15 команд. Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета. Золото также завоевали студенты Московского физико-технического института (МФТИ) и студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), а бронзу – команда национального университета "Высшая школа экономики".В 2022 году в России вступили в силу новые меры поддержки IT-специалистов. Так, из резервного фонда Правительства РФ на меры поддержки IT-отрасли выделено 21,5 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, – она не должна превышать 3%. Это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации. Кроме того, будут увеличены максимальные размеры грантов, предоставляемых на реализацию проектов. Всего на эти цели будет выделено 14 млрд рублей. Еще одно направление поддержки – льготная ипотека для сотрудников компаний. Оформить льготную ипотеку смогут IT-специалисты, имеющие российское гражданство, в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Максимальная ставка по IT-ипотеке – 5%, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Президент России Владимир Путин также подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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