https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781399560.html

Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов

Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов - РИА Новости, 01.04.2022

Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов

Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:23

2022-04-01T23:23

2022-04-01T23:59

россия

технологии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены возрастные рамки для ее оформления, сообщает ведомство."Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов", - говорится в сообщении.На льготу могли претендовать IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей - в регионах.Помимо этого, глава Минцифры Максуд Шадаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию, а затем направит данные в Минобороны России."Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля", - уточнили в ведомстве.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html

https://ria.ru/20220325/spisok-1780169714.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, технологии