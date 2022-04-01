https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781399560.html
Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов
Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов - РИА Новости, 01.04.2022
Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов
Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:23
2022-04-01T23:23
2022-04-01T23:59
россия
технологии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены возрастные рамки для ее оформления, сообщает ведомство."Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов", - говорится в сообщении.На льготу могли претендовать IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей - в регионах.Помимо этого, глава Минцифры Максуд Шадаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию, а затем направит данные в Минобороны России."Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля", - уточнили в ведомстве.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html
https://ria.ru/20220325/spisok-1780169714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, технологии
23:23 01.04.2022 (обновлено: 23:59 01.04.2022)
Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов
Минцифры может снизить порог для льготной ипотеки для IT-специалистов на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минцифры РФ может снизить на 50 тысяч рублей минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки, также на пять лет могут быть расширены возрастные рамки для ее оформления, сообщает ведомство.
"Минцифры России
внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов", - говорится в сообщении.
На льготу могли претендовать IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей - в регионах.
Помимо этого, глава Минцифры Максуд Шадаев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что процедура подачи заявлений для получения отсрочки от армии будет проходить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва аккредитованной IT-компании необходимо подать списки сотрудников, которые соответствуют критериям. Минцифры в течение 20 дней будет собирать и проверять информацию, а затем направит данные в Минобороны России.
"Организация имеет шансы потерять аккредитацию и льготы, если поданные заявления не будут соответствовать требованиям. Планируется, что форма подачи заявлений будет запущена с 15 апреля", - уточнили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин
в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам этой сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин
сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.