В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
В Саранске наградили победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы"
Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы" наградили в Саранске в понедельник вечером, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Финал десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" - самых масштабных в стране соревнований профессионального мастерства среди студентов и юниоров - проходил в Саранске с 8 по 12 сентября, в нем приняли участие команды 69 регионов РФ. Кроме того, в столице Мордовии прошел Евразийский чемпионат рабочих профессий, участниками которого стали 14 стран.
"В столицу Мордовии приехали больше 280 студентов профессиональных образовательных учреждений и юниоров со всей России. Еще почти 700 конкурсантов участвовали в соревнованиях дистанционно. Маляры, парикмахеры, слесари, хлебопеки, сантехники, сварщики, специалисты по графическому дизайну, обслуживанию автомобилей, спасатели и представители многих других профессий получили не только награды, но и громкие аплодисменты за то, что стали лучшими в своём деле. Соревнования стали настоящим праздником профессий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшими в медальном зачете признаны команды из Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.
"Подходят к завершению масштабные мероприятия, к которым Республика Мордовия готовилась долгое время. У чемпионатов будут победители, но точно не будет побежденных, ведь все участники и эксперты обогатили друг друга, обменялись профессиональным опытом, подружились. Этот опыт останется с вами на всю жизнь. Подобные мероприятия – это импульс для личностного и профессионального роста молодежи. Мы благодарны Агентству развития навыков и профессий за то, что в этом году именно Мордовия выступила регионом, принимающим эти яркие и запоминающиеся чемпионаты", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии Артема Здунова, обратившегося к участникам состязаний.