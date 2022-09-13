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В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы" - РИА Новости, 13.09.2022
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Республика Мордовия
https://ria.ru/20220913/professionaly-1816410584.html
В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы" - РИА Новости, 13.09.2022
В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы"
Победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы" наградили в Саранске в понедельник вечером, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:23
2022-09-13T11:23
республика мордовия
общество
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы" наградили в Саранске в понедельник вечером, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Финал десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" - самых масштабных в стране соревнований профессионального мастерства среди студентов и юниоров - проходил в Саранске с 8 по 12 сентября, в нем приняли участие команды 69 регионов РФ. Кроме того, в столице Мордовии прошел Евразийский чемпионат рабочих профессий, участниками которого стали 14 стран."В столицу Мордовии приехали больше 280 студентов профессиональных образовательных учреждений и юниоров со всей России. Еще почти 700 конкурсантов участвовали в соревнованиях дистанционно. Маляры, парикмахеры, слесари, хлебопеки, сантехники, сварщики, специалисты по графическому дизайну, обслуживанию автомобилей, спасатели и представители многих других профессий получили не только награды, но и громкие аплодисменты за то, что стали лучшими в своём деле. Соревнования стали настоящим праздником профессий", - говорится в сообщении.Отмечается, что лучшими в медальном зачете признаны команды из Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга."Подходят к завершению масштабные мероприятия, к которым Республика Мордовия готовилась долгое время. У чемпионатов будут победители, но точно не будет побежденных, ведь все участники и эксперты обогатили друг друга, обменялись профессиональным опытом, подружились. Этот опыт останется с вами на всю жизнь. Подобные мероприятия – это импульс для личностного и профессионального роста молодежи. Мы благодарны Агентству развития навыков и профессий за то, что в этом году именно Мордовия выступила регионом, принимающим эти яркие и запоминающиеся чемпионаты", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии Артема Здунова, обратившегося к участникам состязаний.
https://ria.ru/20220909/mordoviya-1815652923.html
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общество, артем здунов, саранск, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Общество, Артем Здунов, Саранск, Россия, Республика Мордовия
11:23 13.09.2022
 
В Саранске наградили победителей чемпионата "Молодые профессионалы"

В Саранске наградили победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Победителей Национального чемпионата "Молодые профессионалы" наградили в Саранске в понедельник вечером, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Финал десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" - самых масштабных в стране соревнований профессионального мастерства среди студентов и юниоров - проходил в Саранске с 8 по 12 сентября, в нем приняли участие команды 69 регионов РФ. Кроме того, в столице Мордовии прошел Евразийский чемпионат рабочих профессий, участниками которого стали 14 стран.
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"В столицу Мордовии приехали больше 280 студентов профессиональных образовательных учреждений и юниоров со всей России. Еще почти 700 конкурсантов участвовали в соревнованиях дистанционно. Маляры, парикмахеры, слесари, хлебопеки, сантехники, сварщики, специалисты по графическому дизайну, обслуживанию автомобилей, спасатели и представители многих других профессий получили не только награды, но и громкие аплодисменты за то, что стали лучшими в своём деле. Соревнования стали настоящим праздником профессий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшими в медальном зачете признаны команды из Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.
"Подходят к завершению масштабные мероприятия, к которым Республика Мордовия готовилась долгое время. У чемпионатов будут победители, но точно не будет побежденных, ведь все участники и эксперты обогатили друг друга, обменялись профессиональным опытом, подружились. Этот опыт останется с вами на всю жизнь. Подобные мероприятия – это импульс для личностного и профессионального роста молодежи. Мы благодарны Агентству развития навыков и профессий за то, что в этом году именно Мордовия выступила регионом, принимающим эти яркие и запоминающиеся чемпионаты", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии Артема Здунова, обратившегося к участникам состязаний.
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Республика МордовияОбществоАртем ЗдуновСаранскРоссияРеспублика Мордовия
 
 
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