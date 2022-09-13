https://ria.ru/20220913/proekty-1816539865.html

Чибис рассказал о проектах ГЧП в Мурманской области

Чибис рассказал о проектах ГЧП в Мурманской области - РИА Новости, 13.09.2022

Чибис рассказал о проектах ГЧП в Мурманской области

Мурманская область привлекает инвесторов для таких проектов, как редевелопмент портовой зоны "Новый Мурманск", строительство ФОКа с бассейном в областном... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:54

2022-09-13T16:54

2022-09-13T16:54

мурманская область

экономика

мурманская область

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 13 сен — РИА Новости. Мурманская область привлекает инвесторов для таких проектов, как редевелопмент портовой зоны "Новый Мурманск", строительство ФОКа с бассейном в областном центре, реконструкция гостиницы "Шахтер" и других, которые должны улучшить жизнь северян, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на роуд-шоу в рамках российской недели государственно-частного партнерства в Москве.Мурманская область представила ведущие инфраструктурные проекты по развитию региона на площадке "На севере ГЧП". "Проекты, к которым сегодня привлекаются инвесторы, — "Новый Мурманск", это проект редевелопмента портовой зоны. Второй — ФОК с бассейном в Мурманске, реконструкция гостиницы "Шахтер" - она принадлежит области, а также строительство футбольного манежа. И еще строительство аквапарка в Мурманске", - сказал Чибис.Глава региона отметил, что по результатам рейтинга ГЧП Мурманская область в 2022 году заняла четвертое место, поднявшись сразу на 19 позиций. Говоря о важнейших проектах для экономики Мурманской области, Чибис подчеркнул, что самые масштабные проекты, реализуемые с помощью механизмов ГЧП, - это мурманский транспортный узел и проект газификации региона. Кроме того, на территории региона уже были реализованы проекты, сделавшие жизнь северян более комфортной.Как следует из презентации, сопровождавшей выступление губернатора, среди таких проектов - биотопливные котельные в поселке Умба, которые работают на торфяном топливе, обеспечивая теплом 4,5 тысячи человек. За 8 лет экономия составила 348 миллионов рублей.Также успешными признаны строительство крытой ледовой арены "Метеор" в Мурманске — она была открыта в 2021 году, на ее создание было привлечено 372 миллиона рублей инвестиций. Также эффективно работает экотехнопарк в поселке Междуречье, который привлек более 1,8 миллиарда рублей инвестиций, за два года сюда поступило 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, извлечено более 50 тысяч тонн полезных фракций."Сегодня у нас заключено 93 соглашения на общую сумму 145 миллиардов рублей. Это касается не крупных инвестсоглашений, а инициатив, которые изменят качество жизни северян", - резюмировал Чибис.

https://ria.ru/20220913/chibis-1816475757.html

https://ria.ru/20220617/murmansk-1796093136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, мурманск, москва, андрей чибис