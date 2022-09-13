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Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали"

Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали" - РИА Новости, 13.09.2022

Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали"

Председатель государственного комитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань заявил журналистам, что пробы воды из акватории Азовского моря в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:03

2022-09-13T15:03

2022-09-13T15:03

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Председатель государственного комитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань заявил журналистам, что пробы воды из акватории Азовского моря в районе комбината "Азовсталь" были направлены в лаборатории РФ для определения загрязнения.Кишкань пояснил, что данная работа проведена в рамках контроля за предприятиями, использующими химические вещества, опасные для экологии. Пробы воды и почвы сейчас находятся в лаборатории на территории Российской Федерации."По Мариуполю... Это предприятие ("Азовсталь" - ред.) значительно пострадало... там есть так называемые накопители шлака, золы и шламов. Причём шламонакопитель по сути дела в акватории Азовского моря огорожен просто дамбой. Огромное количество отходов металлургии было накоплено за время работы предприятия. Сегодня встает вопрос - насколько влияет скопление отходов на качество воды в Азовском море. Были отобраны пробы и самих накопителей, и за дамбой в акватории Азовского моря. После того как появится результат, данные будут обнародованы", - сказал журналистам Кишкань.

https://ria.ru/20220721/vsu-1804037330.html

донецкая народная республика

азовское море

россия

азовсталь

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, азовское море, россия, азовсталь