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Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали" - РИА Новости, 13.09.2022
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Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали"
Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали" - РИА Новости, 13.09.2022
Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали"
Председатель государственного комитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань заявил журналистам, что пробы воды из акватории Азовского моря в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:03
2022-09-13T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
азовское море
россия
азовсталь
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Председатель государственного комитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань заявил журналистам, что пробы воды из акватории Азовского моря в районе комбината "Азовсталь" были направлены в лаборатории РФ для определения загрязнения.Кишкань пояснил, что данная работа проведена в рамках контроля за предприятиями, использующими химические вещества, опасные для экологии. Пробы воды и почвы сейчас находятся в лаборатории на территории Российской Федерации."По Мариуполю... Это предприятие ("Азовсталь" - ред.) значительно пострадало... там есть так называемые накопители шлака, золы и шламов. Причём шламонакопитель по сути дела в акватории Азовского моря огорожен просто дамбой. Огромное количество отходов металлургии было накоплено за время работы предприятия. Сегодня встает вопрос - насколько влияет скопление отходов на качество воды в Азовском море. Были отобраны пробы и самих накопителей, и за дамбой в акватории Азовского моря. После того как появится результат, данные будут обнародованы", - сказал журналистам Кишкань.
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в мире, донецкая народная республика, азовское море, россия, азовсталь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Россия, Азовсталь
15:03 13.09.2022
 
Власти ДНР отправили в Россию пробы морской воды с "Азовстали"

Власти ДНР отправили в Россию пробы воды из района "Азовстали" для определения загрязнения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта
Вид на комбинат Азовсталь из акватории мариупольского порта - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на комбинат "Азовсталь" из акватории мариупольского порта. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Председатель государственного комитета экологической политики при главе ДНР Роман Кишкань заявил журналистам, что пробы воды из акватории Азовского моря в районе комбината "Азовсталь" были направлены в лаборатории РФ для определения загрязнения.
Кишкань пояснил, что данная работа проведена в рамках контроля за предприятиями, использующими химические вещества, опасные для экологии. Пробы воды и почвы сейчас находятся в лаборатории на территории Российской Федерации.
"По Мариуполю... Это предприятие ("Азовсталь" - ред.) значительно пострадало... там есть так называемые накопители шлака, золы и шламов. Причём шламонакопитель по сути дела в акватории Азовского моря огорожен просто дамбой. Огромное количество отходов металлургии было накоплено за время работы предприятия. Сегодня встает вопрос - насколько влияет скопление отходов на качество воды в Азовском море. Были отобраны пробы и самих накопителей, и за дамбой в акватории Азовского моря. После того как появится результат, данные будут обнародованы", - сказал журналистам Кишкань.
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