19:53 13.09.2022 (обновлено: 19:54 13.09.2022)
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным
Суд на Украине приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за "коллаборационизм"
Генпрокуратура Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских военных и техники, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ. Также она сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушение инфраструктуры после "прилетов". Эти сведения информатор пересылала через мессенджер с личного мобильного телефона", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
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В ведомстве уточнили, что подозреваемую задержали в апреле, свои действия она пояснила негативным отношением к украинской власти.
"Суд признал женщину виновной в коллаборационизме. Она приговорена к 12 годам лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.