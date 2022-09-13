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На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным - РИА Новости, 13.09.2022
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным
Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:53
2022-09-13T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских военных и техники, сообщили в офисе генпрокурора Украины."Жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ. Также она сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушение инфраструктуры после "прилетов". Эти сведения информатор пересылала через мессенджер с личного мобильного телефона", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.В ведомстве уточнили, что подозреваемую задержали в апреле, свои действия она пояснила негативным отношением к украинской власти."Суд признал женщину виновной в коллаборационизме. Она приговорена к 12 годам лишения свободы", - добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809141255.html
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в мире, владимир путин, украина, лисичанск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Лисичанск, Россия, Вооруженные силы Украины
19:53 13.09.2022 (обновлено: 19:54 13.09.2022)
 
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным

Суд на Украине приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за "коллаборационизм"

© Фото : страница ГПУ в FacebookГенпрокуратура Украины
Генпрокуратура Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Генпрокуратура Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд на Украине приговорил жительницу Лисичанска в Луганской Народной республике к 12 годам лишения свободы за передачу координат местоположения украинских военных и техники, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Жительница Лисичанска передавала врагу координаты расположения в городе военнослужащих и техники ВСУ. Также она сообщала о последствиях работы российской артиллерии и фотографировала разрушение инфраструктуры после "прилетов". Эти сведения информатор пересылала через мессенджер с личного мобильного телефона", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
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12 августа, 13:37
На Украине экс-чиновника наказали за "коллаборационизм"
В ведомстве уточнили, что подозреваемую задержали в апреле, свои действия она пояснила негативным отношением к украинской власти.
"Суд признал женщину виновной в коллаборационизме. Она приговорена к 12 годам лишения свободы", - добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаЛисичанскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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