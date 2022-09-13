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В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I - РИА Новости, 13.09.2022
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В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I
В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I - РИА Новости, 13.09.2022
В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I
Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:27
2022-09-13T18:27
астрахань
петр i
астраханская область
россия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области."Астраханцев приглашают на театрализованное представление в честь 350-летия Петра I. Событие состоится в воскресенье, 18 сентября, в 19.00 на набережной реки Волги", - говорится в сообщении.На площадке у Центра зимних видов спорта жители и гости города увидят важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии.Для погружения зрителей во времена пребывания Петра I будут созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи, а также современные эффекты, например, 3D-маппинг. Финальным аккордом театрализованного представления станет большой концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия".По данным регионального министерства культуры и туризма, в представлении будут воссозданы характеры и образы исторических личностей: императора Петра I и его супруги императрицы Екатерины, астраханского и казанского губернатора, дипломата Артемия Волынского, первого русского гидрографа Федора Соймонова, герцога Гольштейна Карла Фридриха, посла Франции Жака де Кампредона и офицера русского флота Карла фон Вердена. Героев сыграют ведущие актеры астраханских театров. Мероприятие будет реализовано благодаря национальному проекту "Культура".
https://ria.ru/20220902/raskopki-1813950473.html
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астрахань, петр i, астраханская область, россия, общество
Астрахань, Петр I, Астраханская область, Россия, Общество
18:27 13.09.2022
 
В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I

В Астрахани 18 сентября пройдет театрализованное представление в честь 350-летия Петра I

© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Астраханцев приглашают на театрализованное представление в честь 350-летия Петра I. Событие состоится в воскресенье, 18 сентября, в 19.00 на набережной реки Волги", - говорится в сообщении.
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На площадке у Центра зимних видов спорта жители и гости города увидят важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии.
Для погружения зрителей во времена пребывания Петра I будут созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи, а также современные эффекты, например, 3D-маппинг. Финальным аккордом театрализованного представления станет большой концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия".
По данным регионального министерства культуры и туризма, в представлении будут воссозданы характеры и образы исторических личностей: императора Петра I и его супруги императрицы Екатерины, астраханского и казанского губернатора, дипломата Артемия Волынского, первого русского гидрографа Федора Соймонова, герцога Гольштейна Карла Фридриха, посла Франции Жака де Кампредона и офицера русского флота Карла фон Вердена. Героев сыграют ведущие актеры астраханских театров. Мероприятие будет реализовано благодаря национальному проекту "Культура".
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АстраханьПетр IАстраханская областьРоссияОбщество
 
 
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