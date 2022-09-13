В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I
В Астрахани 18 сентября пройдет театрализованное представление в честь 350-летия Петра I
© Depositphotos / MaykovNikitaАстраханский кремль
© Depositphotos / MaykovNikita
Астраханский кремль. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Астраханцев приглашают на театрализованное представление в честь 350-летия Петра I. Событие состоится в воскресенье, 18 сентября, в 19.00 на набережной реки Волги", - говорится в сообщении.
На площадке у Центра зимних видов спорта жители и гости города увидят важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии.
Для погружения зрителей во времена пребывания Петра I будут созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи, а также современные эффекты, например, 3D-маппинг. Финальным аккордом театрализованного представления станет большой концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия".
По данным регионального министерства культуры и туризма, в представлении будут воссозданы характеры и образы исторических личностей: императора Петра I и его супруги императрицы Екатерины, астраханского и казанского губернатора, дипломата Артемия Волынского, первого русского гидрографа Федора Соймонова, герцога Гольштейна Карла Фридриха, посла Франции Жака де Кампредона и офицера русского флота Карла фон Вердена. Героев сыграют ведущие актеры астраханских театров. Мероприятие будет реализовано благодаря национальному проекту "Культура".