https://ria.ru/20220913/predstavlenie-1816568335.html

В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I

В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I - РИА Новости, 13.09.2022

В Астрахани пройдет представление в честь 350-летия Петра I

Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:27

2022-09-13T18:27

2022-09-13T18:27

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен – РИА Новости. Театрализованное представление в честь 350-летия Петра I пройдет в Астрахани 18 сентября, сообщает администрация губернатора Астраханской области."Астраханцев приглашают на театрализованное представление в честь 350-летия Петра I. Событие состоится в воскресенье, 18 сентября, в 19.00 на набережной реки Волги", - говорится в сообщении.На площадке у Центра зимних видов спорта жители и гости города увидят важный период в истории России: приезд Петра I в Астрахань, начало первого этапа Персидского похода, а также создание Каспийской флотилии.Для погружения зрителей во времена пребывания Петра I будут созданы многоуровневые декорации, костюмы той эпохи, а также современные эффекты, например, 3D-маппинг. Финальным аккордом театрализованного представления станет большой концерт участников фестиваля духовых оркестров "Фанфары Каспия".По данным регионального министерства культуры и туризма, в представлении будут воссозданы характеры и образы исторических личностей: императора Петра I и его супруги императрицы Екатерины, астраханского и казанского губернатора, дипломата Артемия Волынского, первого русского гидрографа Федора Соймонова, герцога Гольштейна Карла Фридриха, посла Франции Жака де Кампредона и офицера русского флота Карла фон Вердена. Героев сыграют ведущие актеры астраханских театров. Мероприятие будет реализовано благодаря национальному проекту "Культура".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астрахань, петр i, астраханская область, россия, общество