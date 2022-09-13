01:32 13.09.2022 (обновлено: 10:08 13.09.2022)
В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии
Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ на херсонском направлении потеряли более 3500 человек
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПогибший военнослужащий ВСУ в Харьковской области
Погибший военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3500 человек, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"По нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек. Большинство из них — обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны", — рассказал собеседник агентства.
Ранее местные власти сообщали, что ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих.
По словам Стремоусова, реального продвижения украинских войск нет. При этом ВСУ отчитываются, что занимают села буферной зоны, в которых российских военных никогда не было.
В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на этом направлении. Минобороны России сообщило об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.