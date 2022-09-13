https://ria.ru/20220913/poteri-1816360215.html

В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии

В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии - РИА Новости, 13.09.2022

В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии

Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3500 человек, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:32

2022-09-13T01:32

2022-09-13T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3500 человек, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее местные власти сообщали, что ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих.По словам Стремоусова, реального продвижения украинских войск нет. При этом ВСУ отчитываются, что занимают села буферной зоны, в которых российских военных никогда не было.В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на этом направлении. Минобороны России сообщило об отражении этих атак: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220912/kherson-1816104964.html

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Максим Горбачев

в мире, херсонская область , россия, украина