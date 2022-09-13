https://ria.ru/20220913/posobiya-1816383347.html
В Херсоне начались первые выплаты семьям школьников
В Херсоне начались первые выплаты семьям школьников - РИА Новости, 13.09.2022
В Херсоне начались первые выплаты семьям школьников
В Херсоне началась единовременная выплата пособий по 10 тысяч рублей семьям школьников, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:36
2022-09-13T09:36
2022-09-13T09:36
специальная военная операция на украине
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екатерина губарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. В Херсоне началась единовременная выплата пособий по 10 тысяч рублей семьям школьников, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину единовременно выплатить 10 тысяч рублей родителям, чьи дети от 6 до 18 лет пошли в школу в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях."Первые единовременные пособия выдали в Херсоне для родителей школьников и студентов колледжей", - написала Губарева в своем Telegram-канале.По его словам, уже около 14 тысяч родителей написали заявления на выплату единовременной помощи. Всего на данный вид пособия в Херсоне и области могут претендовать 22 тысячи человек.
https://ria.ru/20220912/perepravy-1816225897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Екатерина Губарева, Общество
В Херсоне начались первые выплаты семьям школьников
В Херсоне начались первые выплаты пособий по десять тысяч рублей семьям школьников