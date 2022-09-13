https://ria.ru/20220913/ponomarev-1816447559.html

Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России

Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России - РИА Новости, 13.09.2022

Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России

Администраторы Telegram-канала "Утро февраля", связанного с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, уехали из России после допросов, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:04

2022-09-13T13:04

2022-09-13T13:04

происшествия

илья пономарев

россия

telegram (приложение)

вооруженные силы рф

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Администраторы Telegram-канала "Утро февраля", связанного с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, уехали из России после допросов, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах."Модератор канала "Утро февраля", который курирует беглый экс-депутат Илья Пономарев, Руслан Сухушин после допроса уехал в Турцию, а еще двое модераторов, Сергей Носов и Виктор Зырянов, - в Грузию", – уточнил источник.На днях следственные мероприятия прошли в нескольких регионах России у администраторов принадлежащих Пономареву каналов в Telegram и YouTube. В частности, обыски прошли в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге.Как ранее сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, Пономарев из-за рубежа продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Кроме того, сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.

https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html

https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, илья пономарев, россия, telegram (приложение), вооруженные силы рф, youtube