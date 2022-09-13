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Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России - РИА Новости, 13.09.2022
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Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России
Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России - РИА Новости, 13.09.2022
Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России
Администраторы Telegram-канала "Утро февраля", связанного с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, уехали из России после допросов, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:04
2022-09-13T13:04
происшествия
илья пономарев
россия
telegram (приложение)
вооруженные силы рф
youtube
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Администраторы Telegram-канала "Утро февраля", связанного с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, уехали из России после допросов, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах."Модератор канала "Утро февраля", который курирует беглый экс-депутат Илья Пономарев, Руслан Сухушин после допроса уехал в Турцию, а еще двое модераторов, Сергей Носов и Виктор Зырянов, - в Грузию", – уточнил источник.На днях следственные мероприятия прошли в нескольких регионах России у администраторов принадлежащих Пономареву каналов в Telegram и YouTube. В частности, обыски прошли в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге.Как ранее сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, Пономарев из-за рубежа продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Кроме того, сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
https://ria.ru/20220831/sotsseti-1813460739.html
https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
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происшествия, илья пономарев, россия, telegram (приложение), вооруженные силы рф, youtube
Происшествия, Илья Пономарев, Россия, Telegram (приложение), Вооруженные силы РФ, YouTube
13:04 13.09.2022
 
Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России

Администраторы Telegram-канала, связанного с Пономаревым, уехали из России после допросов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Администраторы Telegram-канала "Утро февраля", связанного с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, уехали из России после допросов, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Модератор канала "Утро февраля", который курирует беглый экс-депутат Илья Пономарев, Руслан Сухушин после допроса уехал в Турцию, а еще двое модераторов, Сергей Носов и Виктор Зырянов, - в Грузию", – уточнил источник.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В Госдуме призвали соцсети готовиться к блокировке со стороны Google
На днях следственные мероприятия прошли в нескольких регионах России у администраторов принадлежащих Пономареву каналов в Telegram и YouTube. В частности, обыски прошли в квартире главного редактора издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова в Екатеринбурге.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в силовых структурах, Пономарев из-за рубежа продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
Экс-депутат Госдумы бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Кроме того, сейчас против него возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ.
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ПроисшествияИлья ПономаревРоссияTelegram (приложение)Вооруженные силы РФYouTube
 
 
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