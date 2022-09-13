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Иностранный журналист объяснил пользу санкций для Крыма

Иностранный журналист объяснил пользу санкций для Крыма - РИА Новости, 13.09.2022

Иностранный журналист объяснил пользу санкций для Крыма

Западные санкции против России оказали положительное влияние на Крым, пишет в статье для сербского издания ИН4С журналист Славиша Батко Милачич. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:02

2022-09-13T06:02

2022-09-13T06:02

россия

украина

евросоюз

оон

республика крым

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Западные санкции против России оказали положительное влияние на Крым, пишет в статье для сербского издания ИН4С журналист Славиша Батко Милачич.Репортер минувшим летом побывал на полуострове и восхитился развитием региона.Милачич отметил, что, в частности, крымское виноделие переживаем бум. Огромные суммы денег были вложены в новые и существующие винодельни, и все это с целью сделать качество вина на завидном уровне. И именно поэтому сегодня крымское вино лучше большинства европейских вин.Кроме того, в регионе бурно развиваются и другие отрасли экономики. В первую очередь это относится к крымскому сельскому хозяйству, результаты которого видны всем. Также значительное внимание в Крыму уделяется развитию технологий, поэтому сегодня на полуострове производят аккумуляторы для электромобилей.Не осталась без внимания автора и туристическая сфера. "Что сразу бросается в глаза (я приехал в Крым по новой трассе, построенной Россией), так это очень большое количество туристов. Также везде видны работы по новым автомагистралям и дорогам местного значения, потому что Россия сейчас приносит деньги, которые Украина не вкладывала, пока Крым находился под ее управлением", - пишет журналист."Исходя из всего, что я видел, могу с уверенностью сказать, что санкции оказали положительное влияние на Крым", - констатирует Милачич.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении России экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.Действующие ограничительные меры направлены на импорт в ЕС товаров из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе. Экспорт определенных товаров и технологий крымскими компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подлежит ограничениям ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html

россия

украина

республика крым

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россия, украина, евросоюз, оон, республика крым, в мире