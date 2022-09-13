https://ria.ru/20220913/pogoda-1816373141.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 13.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 16 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:13

2022-09-13T08:13

2022-09-13T08:13

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и до плюс 16 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня большую часть дня погоду в столице будет определять гребень антициклона, ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с юга атмосферного фронта."Облачная с прояснениями погода, в Москве небольшие дожди начнутся в поздние вечерние часы, а на территории южных районов Московской области дожди пойдут во второй половине дня. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 14-16 градусов, по Московской области плюс 12-17 градусов тепла", - сказал Леус.Также синоптик добавил, что ветер будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20211003/zima-1752893020.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)