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Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре - РИА Новости, 13.09.2022
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Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре
Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре - РИА Новости, 13.09.2022
Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре
Второй этап благоустройства парка имени В. Талалихина в городском округе Подольск Московской области завершится в октябре, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:25
2022-09-13T12:25
новости подмосковья
подольск
московская область (подмосковье)
виктор талалихин
михаил хайкин
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Второй этап благоустройства парка имени В. Талалихина в городском округе Подольск Московской области завершится в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Благоустройство парка началось в 2021 году. В рамках проведенных работ была обустроена зона с сухим фонтаном и местами для отдыха, две смотровые площадки, пешеходный маршрут, велосипедная дорожку протяженностью 400 метров и велопарковки, а также обновлена входная группа парка."Мы продолжаем преображать парк имени Виктора Талалихина в Подольске. У жителей был большой запрос на благоустройство этой территории. В этом году мы завершаем второй этап масштабной реконструкции парка – сделаем большую многофункциональную сцену. Реализация третьего этапа завершится в следующем году", - приводятся слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
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подольск, московская область (подмосковье), виктор талалихин, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье), Виктор Талалихин, Михаил Хайкин
12:25 13.09.2022
 

Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиВ Подольске в октябре текущего года завершится второй этап благоустройства парка им. В. Талалихина
В Подольске в октябре текущего года завершится второй этап благоустройства парка им. В. Талалихина - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Второй этап благоустройства парка имени В. Талалихина в городском округе Подольск Московской области завершится в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Благоустройство парка началось в 2021 году. В рамках проведенных работ была обустроена зона с сухим фонтаном и местами для отдыха, две смотровые площадки, пешеходный маршрут, велосипедная дорожку протяженностью 400 метров и велопарковки, а также обновлена входная группа парка.
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"Мы продолжаем преображать парк имени Виктора Талалихина в Подольске. У жителей был большой запрос на благоустройство этой территории. В этом году мы завершаем второй этап масштабной реконструкции парка – сделаем большую многофункциональную сцену. Реализация третьего этапа завершится в следующем году", - приводятся слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяПодольскМосковская область (Подмосковье)Виктор ТалалихинМихаил Хайкин
 
 
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