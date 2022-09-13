https://ria.ru/20220913/podolsk-1816427303.html

Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре

Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре - РИА Новости, 13.09.2022

Второй этап благоустройства парка в Подольске завершат в октябре

Второй этап благоустройства парка имени В. Талалихина в городском округе Подольск Московской области завершится в октябре, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:25

2022-09-13T12:25

2022-09-13T12:25

новости подмосковья

подольск

московская область (подмосковье)

виктор талалихин

михаил хайкин

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Второй этап благоустройства парка имени В. Талалихина в городском округе Подольск Московской области завершится в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Благоустройство парка началось в 2021 году. В рамках проведенных работ была обустроена зона с сухим фонтаном и местами для отдыха, две смотровые площадки, пешеходный маршрут, велосипедная дорожку протяженностью 400 метров и велопарковки, а также обновлена входная группа парка."Мы продолжаем преображать парк имени Виктора Талалихина в Подольске. У жителей был большой запрос на благоустройство этой территории. В этом году мы завершаем второй этап масштабной реконструкции парка – сделаем большую многофункциональную сцену. Реализация третьего этапа завершится в следующем году", - приводятся слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20220907/nagrada-1815224419.html

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Артем Смирнов

подольск, московская область (подмосковье), виктор талалихин, михаил хайкин