https://ria.ru/20220913/po-1816527657.html

Мишустин призвал компании не затягивать с переходом на отечественное ПО

Мишустин призвал компании не затягивать с переходом на отечественное ПО - РИА Новости, 13.09.2022

Мишустин призвал компании не затягивать с переходом на отечественное ПО

Российским компаниям не нужно затягивать с переходом на отечественное программное обеспечение, поскольку все ключевые типы систем будут отнесены к объектам... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:21

2022-09-13T16:21

2022-09-13T16:21

экономика

михаил мишустин

россия

технологии

правительство рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российским компаниям не нужно затягивать с переходом на отечественное программное обеспечение, поскольку все ключевые типы систем будут отнесены к объектам критической информационной инфраструктуры, и кабмин установит финальный срок перехода на российский софт, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На стратегической сессии по вопросам импортозамещения программного обеспечения премьер сообщил, что многие компании заняли активную позицию, предлагали идеи по развитию нашего программного обеспечения, стимулированию его появления, но есть и те, кто не спешит.Мишустин посоветовал не затягивать с решением вопроса всем, "кто предпочитает переждать, аргументируя тем, что они все купили, внедрили, будут использовать что есть сколько возможно, а там посмотрят"."Но я обращаюсь ко всем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствий таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. И по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение. Поэтому, коллеги, не затягивайте и присоединяйтесь", - заявил он.Объекты критической информационной инфраструктуры – это информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. В конце августа кабмин утвердил правила использования софта на критической инфраструктуре. Сообщалось, что на значимых объектах критической информационной инфраструктуры может использоваться только программное обеспечение, включенное в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России.Закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством. При этом компании сами должны были определить и утвердить индивидуальные планы перехода.

https://ria.ru/20220912/razrabotchiki-1816092637.html

https://ria.ru/20220826/soft-1812389398.html

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, михаил мишустин, россия, технологии, правительство рф