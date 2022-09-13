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Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО - РИА Новости, 13.09.2022
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Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО - РИА Новости, 13.09.2022
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:45
2022-09-13T15:45
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях"."Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", - сказал Мишустин.Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения."Грамотные специалисты в области информационных технологий сегодня крайне востребованы во всех абсолютно сферах экономики, и для решения задач, которые стоят перед нашей страной, они выполняют крайне важную функцию", - подчеркнул Мишустин.
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технологии, михаил мишустин, россия
Технологии, Михаил Мишустин, Россия
15:45 13.09.2022
 
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

Премьер Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

© Фото : Pexels / Christina MorilloРабота в IT
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Pexels / Christina Morillo
Работа в IT. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях".
"Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", - сказал Мишустин.
Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения.
"Грамотные специалисты в области информационных технологий сегодня крайне востребованы во всех абсолютно сферах экономики, и для решения задач, которые стоят перед нашей страной, они выполняют крайне важную функцию", - подчеркнул Мишустин.
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ТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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