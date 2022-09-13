https://ria.ru/20220913/po-1816515888.html

Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО - РИА Новости, 13.09.2022

Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО

России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:45

2022-09-13T15:45

2022-09-13T15:45

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях"."Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", - сказал Мишустин.Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения."Грамотные специалисты в области информационных технологий сегодня крайне востребованы во всех абсолютно сферах экономики, и для решения задач, которые стоят перед нашей страной, они выполняют крайне важную функцию", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220831/kredity-1813454395.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, михаил мишустин, россия