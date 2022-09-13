https://ria.ru/20220913/po-1816515888.html
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО - РИА Новости, 13.09.2022
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:45
2022-09-13T15:45
2022-09-13T15:45
технологии
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449139_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9ded8e884f188bfafdbe11a73ca52ef1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях"."Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", - сказал Мишустин.Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения."Грамотные специалисты в области информационных технологий сегодня крайне востребованы во всех абсолютно сферах экономики, и для решения задач, которые стоят перед нашей страной, они выполняют крайне важную функцию", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220831/kredity-1813454395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449139_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1a3de01e1864f7c09999d3641882051d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, михаил мишустин, россия
Технологии, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
Премьер Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России в условиях внешнего давления важно обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения и стимулировать спрос на отечественные продукты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии "Об импортозамещении программного обеспечения в отраслях".
"Президент поручил нам обеспечить технологическую независимость от использования иностранного программного обеспечения, стимулировать спрос на наши продукты. Это очень важно сегодня в условиях внешнего давления. У нас немало талантливых разработчиков, мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", - сказал Мишустин
.
Также премьер поздравил российских программистов с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, и пожелал им успехов и вдохновения.
"Грамотные специалисты в области информационных технологий сегодня крайне востребованы во всех абсолютно сферах экономики, и для решения задач, которые стоят перед нашей страной, они выполняют крайне важную функцию", - подчеркнул Мишустин.