https://ria.ru/20220913/peskov-1816447400.html
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле
Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:04
2022-09-13T13:04
2022-09-13T13:04
россия
китай
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "такая ситуация больше невозможна"."Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", - заключил Песков.
https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, дмитрий песков
Россия, Китай, В мире, Дмитрий Песков
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле
Песков: существование однополярного мира стало невозможно
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "такая ситуация больше невозможна".
"Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", - заключил Песков
.