https://ria.ru/20220913/peskov-1816447400.html

Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле

Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022

Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле

Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:04

2022-09-13T13:04

2022-09-13T13:04

россия

китай

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "такая ситуация больше невозможна"."Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", - заключил Песков.

https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире, дмитрий песков