Рейтинг@Mail.ru
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/peskov-1816447400.html
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2022
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле
Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:04
2022-09-13T13:04
россия
китай
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", - сказал он журналистам.Песков подчеркнул, что "такая ситуация больше невозможна"."Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", - заключил Песков.
https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_502:113:3082:2048_1920x0_80_0_0_532cf7c02d3f63a72d33033c961e9603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире, дмитрий песков
Россия, Китай, В мире, Дмитрий Песков
13:04 13.09.2022
 
Однополярный мир уже невозможен, заявили в Кремле

Песков: существование однополярного мира стало невозможно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Существование однополярного мира больше невозможно, основы этой системы "серьезно заскрипели, зашатались", такое мнение разделяют и Россия, и Китай, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый "золотой миллиард" претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам", - сказал он журналистам.
Песков подчеркнул, что "такая ситуация больше невозможна".
"Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность", - заключил Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 12:50Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
 
РоссияКитайВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала