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СМИ: в Канаде произошла серия перестрелок, есть погибшие - РИА Новости, 13.09.2022
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СМИ: в Канаде произошла серия перестрелок, есть погибшие
СМИ: в Канаде произошла серия перестрелок, есть погибшие - РИА Новости, 13.09.2022
СМИ: в Канаде произошла серия перестрелок, есть погибшие
Два человека, включая сотрудника полиции, погибли, еще три пострадали в результате серии перестрелок в провинции Канады Онтарио, подозреваемого задержали,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:38
2022-09-13T04:40
в мире
канада
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два человека, включая сотрудника полиции, погибли, еще три пострадали в результате серии перестрелок в провинции Канады Онтарио, подозреваемого задержали, позднее он скончался, сообщает местная газета Globe and Mail.Как сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник, в понедельник неизвестный устроил перестрелку в городе Миссисога, в ходе которой погиб полицейский. Следом завязалась еще одна перестрелка, в которой смертельные ранения получил еще один человек. Сообщается, что подозреваемый угнал автомобиль и скрылся c места преступления. Позднее правоохранители обнаружили машину, а в полиции сообщили, что они перекрыли часть дорог и приближаются к подозреваемому. Позже правоохранители города Гамильтон настигли подозреваемого, ранили его и задержали."Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок... Общественности больше ничего не угрожает", - сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.Отмечается, что специальное подразделение расследований (SIU) изучает детали инцидента и, помимо прочего, проверяет законность действий правоохранителей.
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в мире, канада
В мире, Канада
04:38 13.09.2022 (обновлено: 04:40 13.09.2022)
 
СМИ: в Канаде произошла серия перестрелок, есть погибшие

The Globe and Mail: в результате серии перестрелок в Онтарио погибли два человека

© Depositphotos / oasisamuelБольница в Канаде
Больница в Канаде - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Depositphotos / oasisamuel
Больница в Канаде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Два человека, включая сотрудника полиции, погибли, еще три пострадали в результате серии перестрелок в провинции Канады Онтарио, подозреваемого задержали, позднее он скончался, сообщает местная газета Globe and Mail.
Как сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник, в понедельник неизвестный устроил перестрелку в городе Миссисога, в ходе которой погиб полицейский. Следом завязалась еще одна перестрелка, в которой смертельные ранения получил еще один человек. Сообщается, что подозреваемый угнал автомобиль и скрылся c места преступления. Позднее правоохранители обнаружили машину, а в полиции сообщили, что они перекрыли часть дорог и приближаются к подозреваемому. Позже правоохранители города Гамильтон настигли подозреваемого, ранили его и задержали.
"Полиция Гамильтона подтверждает, что один человек был задержан и скончался, это связано с расследованием перестрелок... Общественности больше ничего не угрожает", - сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.
Отмечается, что специальное подразделение расследований (SIU) изучает детали инцидента и, помимо прочего, проверяет законность действий правоохранителей.
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