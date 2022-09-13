https://ria.ru/20220913/peremirie-1816612509.html

США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном

США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном

Белый дом заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, но оно было "практически сразу сорвано". РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:29

2022-09-13T23:29

2022-09-13T23:29

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, но оно было "практически сразу сорвано"."При посредничестве русских ночью, по-видимому, было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно было практически сразу сорвано. Очевидно, что мы хотим прекращения огня, которое будет действовать", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он напомнил, что США работают над деэсклацией напряженности в зоне конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с лидерами обеих стран, в регионе работает американский дипломатический представитель. Отвечая на вопросы журналистов, Кирби сказал, что США не видят признаков ухода российских миротворцев из зоны конфликта.Блинкен ранее заявил, что США бы приветствовали помощь России в прекращении боев на армяно-азербайджанской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник сообщил РИА Новости, что саммит ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20220913/eskalatsiya-1816610955.html

https://ria.ru/20220913/karabakh-1816578727.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон кирби, энтони блинкен, григорий карасин, россия, армения, азербайджан, одкб, администрация президента сша