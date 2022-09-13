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США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном
США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном
Белый дом заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, но оно было "практически сразу сорвано". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:29
2022-09-13T23:29
в мире
джон кирби
энтони блинкен
григорий карасин
россия
армения
азербайджан
одкб
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, но оно было "практически сразу сорвано"."При посредничестве русских ночью, по-видимому, было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно было практически сразу сорвано. Очевидно, что мы хотим прекращения огня, которое будет действовать", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.Он напомнил, что США работают над деэсклацией напряженности в зоне конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с лидерами обеих стран, в регионе работает американский дипломатический представитель. Отвечая на вопросы журналистов, Кирби сказал, что США не видят признаков ухода российских миротворцев из зоны конфликта.Блинкен ранее заявил, что США бы приветствовали помощь России в прекращении боев на армяно-азербайджанской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник сообщил РИА Новости, что саммит ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20220913/eskalatsiya-1816610955.html
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в мире, джон кирби, энтони блинкен, григорий карасин, россия, армения, азербайджан, одкб, администрация президента сша
В мире, Джон Кирби, Энтони Блинкен, Григорий Карасин, Россия, Армения, Азербайджан, ОДКБ, Администрация президента США
23:29 13.09.2022
 
США заявили о помощи России в остановке боев между Арменией и Азербайджаном

Белый дом: Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

© AP Photo / Armenian Defense MinistryАзербайджанские военнослужащие в районе армяно-азербайджанской границы. Кадр видео Минобороны Армении
Азербайджанские военнослужащие в районе армяно-азербайджанской границы. Кадр видео Минобороны Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Armenian Defense Ministry
Азербайджанские военнослужащие в районе армяно-азербайджанской границы. Кадр видео Минобороны Армении. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, но оно было "практически сразу сорвано".
"При посредничестве русских ночью, по-видимому, было достигнуто соглашение о прекращении огня, но оно было практически сразу сорвано. Очевидно, что мы хотим прекращения огня, которое будет действовать", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
23:05
Вашингтон призвал Москву помочь прекратить эскалацию между Ереваном и Баку
Он напомнил, что США работают над деэсклацией напряженности в зоне конфликта. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с лидерами обеих стран, в регионе работает американский дипломатический представитель. Отвечая на вопросы журналистов, Кирби сказал, что США не видят признаков ухода российских миротворцев из зоны конфликта.
Блинкен ранее заявил, что США бы приветствовали помощь России в прекращении боев на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
19:15
Минобороны рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее во вторник сообщил РИА Новости, что саммит ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе начался по видео-конференц-связи.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
 
В миреДжон КирбиЭнтони БлинкенГригорий КарасинРоссияАрменияАзербайджанОДКБАдминистрация президента США
 
 
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