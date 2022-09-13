https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html
Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде
Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.09.2022
Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде
Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:56
2022-09-13T10:56
2022-09-13T10:56
армения
никол пашинян
азербайджан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД, по обострению на границе этих двух стран предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных."Резкое обострение (на границе Армении и Азербайджана) произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ", - сказал политик.Он напомнил, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9.00 сегодня было объявлено перемирие", - сказал Карасин.По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, "впереди будет большая работа", потому что Пашинян обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, никол пашинян, азербайджан, россия
Армения, Никол Пашинян, Азербайджан, Россия
Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде
Сенатор Карасин: Армения и Азербайджан достигли перемирия благодаря усилиям России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД, по обострению на границе этих двух стран предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном
). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
"Резкое обострение (на границе Армении и Азербайджана) произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ", - сказал политик.
Он напомнил, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9.00 сегодня было объявлено перемирие", - сказал Карасин.
По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, "впереди будет большая работа", потому что Пашинян обратился в ОДКБ.