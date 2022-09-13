https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html

Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде

Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 13.09.2022

Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, заявили в Совфеде

Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:56

2022-09-13T10:56

2022-09-13T10:56

армения

никол пашинян

азербайджан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД, по обострению на границе этих двух стран предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных."Резкое обострение (на границе Армении и Азербайджана) произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ", - сказал политик.Он напомнил, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном."Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9.00 сегодня было объявлено перемирие", - сказал Карасин.По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, "впереди будет большая работа", потому что Пашинян обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, никол пашинян, азербайджан, россия