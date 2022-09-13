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Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор - РИА Новости, 13.09.2022
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Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор
Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор - РИА Новости, 13.09.2022
Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор
Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками против РФ, в том числе во время выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:57
2022-09-13T12:13
россия
министерство обороны сша
андрей климов
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками против РФ, в том числе во время выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Совершенно конкретные есть данные, что Центральный аппарат Пентагона занимался этой историей, главное (военное) командование США было вовлечено в эту историю с информационными атаками (против России)", - сказал Климов в ходе заседания комиссии.По его словам, в США воспринимают эту информационную войну "очень серьезно". "И те панические настроения, которые пытались посеять в дни голосования - вы что думаете, это просто совпало, что ли", - сказал парламентарий.
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россия, министерство обороны сша, андрей климов, совет федерации рф, безопасность
Россия, Министерство обороны США, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Безопасность
11:57 13.09.2022 (обновлено: 12:13 13.09.2022)
 
Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор

Сенатор Климов заявил, что Пентагон вовлекли в информационные атаки против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками против РФ, в том числе во время выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Совершенно конкретные есть данные, что Центральный аппарат Пентагона занимался этой историей, главное (военное) командование США было вовлечено в эту историю с информационными атаками (против России)", - сказал Климов в ходе заседания комиссии.
По его словам, в США воспринимают эту информационную войну "очень серьезно". "И те панические настроения, которые пытались посеять в дни голосования - вы что думаете, это просто совпало, что ли", - сказал парламентарий.
Девушка голосует на выборах депутатов городской Думы на избирательном участке №915 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 10:14
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
 
РоссияМинистерство обороны СШААндрей КлимовСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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