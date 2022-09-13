https://ria.ru/20220913/pentagon-1816420065.html

Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор

Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор - РИА Новости, 13.09.2022

Пентагон вовлекли в информационные атаки против России, заявил сенатор

Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками против РФ, в том числе во время выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:57

2022-09-13T11:57

2022-09-13T12:13

россия

министерство обороны сша

андрей климов

совет федерации рф

безопасность

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками против РФ, в том числе во время выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Совершенно конкретные есть данные, что Центральный аппарат Пентагона занимался этой историей, главное (военное) командование США было вовлечено в эту историю с информационными атаками (против России)", - сказал Климов в ходе заседания комиссии.По его словам, в США воспринимают эту информационную войну "очень серьезно". "И те панические настроения, которые пытались посеять в дни голосования - вы что думаете, это просто совпало, что ли", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815956195.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, министерство обороны сша, андрей климов, совет федерации рф, безопасность