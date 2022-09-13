https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html

Западные партнеры готовы работать по "Пакш-2", заявили в "Росатоме"

Западные партнеры готовы работать по "Пакш-2", заявили в "Росатоме" - РИА Новости, 13.09.2022

Западные партнеры готовы работать по "Пакш-2", заявили в "Росатоме"

Западные партнеры и венгерские подрядчики подтвердили готовность продолжать сотрудничество по строительству АЭС "Пакш-2", несмотря на санкции, заявил РИА... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T05:08

2022-09-13T05:08

2022-09-13T05:08

венгрия

россия

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Западные партнеры и венгерские подрядчики подтвердили готовность продолжать сотрудничество по строительству АЭС "Пакш-2", несмотря на санкции, заявил РИА Новости вице-президент входящего в "Росатом" АО "АСЭ", директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220913/energobloki-1816365778.html

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Максим Горбачев

венгрия, россия, аэс "пакш-2", аэс "пакш", в мире