https://ria.ru/20220913/paksh-1816364136.html

"Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2"

"Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 13.09.2022

"Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2"

"Росатом" приступил к крупномасштабным земляным работам на площадке строительства двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" в Венгрии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:12

2022-09-13T03:12

2022-09-13T07:35

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Росатом" приступил к крупномасштабным земляным работам на площадке строительства двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" в Венгрии, заявил РИА Новости вице-президент входящего в "Росатом" АО "АСЭ", директор проекта по сооружению станции Александр Мертен.Одновременно, по словам директора проекта, ведутся вспомогательные работы, возводятся объекты строительно-монтажной базы, также обеспечивается специализированный археологический надзор, проводятся работы по укреплению грунта и противофильтрационной защите, строятся временные дороги и другие работы.Он сообщил, что заливка бетона на объекте начнется осенью 2023 года, а в строй станция вступит в 2030 году. При этом Мертен отметил, что западные партнеры и венгерские подрядчики подтвердили готовность продолжать сотрудничество по строительству АЭС "Пакш-2", несмотря на санкции.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас там вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220904/toplivo-1814381334.html

https://ria.ru/20220912/aes-1816238994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, россия