https://ria.ru/20220913/otkaz-1816367034.html

Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в 12-й раз

Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в 12-й раз - РИА Новости, 13.09.2022

Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в 12-й раз

Марку Чепмену, убийце легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона, отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз, передает агентство... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T04:57

2022-09-13T04:57

2022-09-13T11:22

джон леннон

the beatles

в мире

шоубиз

йоко оно

элизабет тейлор

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Марку Чепмену, убийце легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона, отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Ожидается, что транскрипт заседания комиссии будет подготовлен позднее.В предыдущий, 11-й раз Чепмену отказали в освобождении в 2020 году. Как подчеркивает агентство, следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2024 году.Восьмого декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть музыканта от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением книги "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

https://ria.ru/20210928/lennon-1752236432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

джон леннон, the beatles, в мире, йоко оно, элизабет тейлор