04:57 13.09.2022 (обновлено: 11:22 13.09.2022)
Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в 12-й раз
AFP: Марку Чепмену, убийце Джона Леннона, отказали в досрочном освобождении в 12-й раз
© AP Photo / New York State Department of Corrections via APУбийца Джона Леннона Марк Чепмен
© AP Photo / New York State Department of Corrections via AP
Убийца Джона Леннона Марк Чепмен. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Марку Чепмену, убийце легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона, отказали в условно-досрочном освобождении в 12-й раз, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на исправительные учреждения в штате Нью-Йорк.
Чепмен предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. Ожидается, что транскрипт заседания комиссии будет подготовлен позднее.
В предыдущий, 11-й раз Чепмену отказали в освобождении в 2020 году. Как подчеркивает агентство, следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2024 году.
Восьмого декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке. Через 25 минут врачи констатировали смерть музыканта от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением книги "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
Суд признал убийцу вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
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