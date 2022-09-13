https://ria.ru/20220913/oteli-1816537346.html

Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам

Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам - РИА Новости, 13.09.2022

Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам

В России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:11

2022-09-13T17:11

2022-09-13T17:11

туризм

новости - туризм

борис пайкин

россия

госдума рф

отдых

путешествия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581184079_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_665bc4a5e94ddaf5db0a978f47b6f086.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин."Необходимо стимулировать инвестирование в данную отрасль. Очевидно, что это долгосрочные вложения. Разумеется, нужно строить трех- и пятизвездочные отели, которых недостаточно сегодня, и не забывать о качестве объектов", — заявил Пайкин РИА Новости.Раньше, по его словам, россияне тратили около 30 миллиардов долларов ежегодно на поездки за рубеж. Однако пандемия и текущие политические реалии изменили ситуацию, поэтому граждане отказываются от путешествий за границу. Это означает, что все средства остаются в России, и данный капитал может быть направлен на эффективное развитие внутреннего туризма."Семь миллионов россиян отказались от зарубежного отдыха в этом году. Есть основания предполагать, что и в сезоне 2023 года они тоже будут проводить отпуск на родине", — заключил он.

https://ria.ru/20220913/otdykh-1816492928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, борис пайкин, россия, госдума рф, отдых, путешествия, туризм, строительство, отели, туристы