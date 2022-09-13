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Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам
Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам - РИА Новости, 13.09.2022
Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам
В России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:11
2022-09-13T17:11
2022-09-13T17:11
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин."Необходимо стимулировать инвестирование в данную отрасль. Очевидно, что это долгосрочные вложения. Разумеется, нужно строить трех- и пятизвездочные отели, которых недостаточно сегодня, и не забывать о качестве объектов", — заявил Пайкин РИА Новости.Раньше, по его словам, россияне тратили около 30 миллиардов долларов ежегодно на поездки за рубеж. Однако пандемия и текущие политические реалии изменили ситуацию, поэтому граждане отказываются от путешествий за границу. Это означает, что все средства остаются в России, и данный капитал может быть направлен на эффективное развитие внутреннего туризма."Семь миллионов россиян отказались от зарубежного отдыха в этом году. Есть основания предполагать, что и в сезоне 2023 года они тоже будут проводить отпуск на родине", — заключил он.
https://ria.ru/20220913/otdykh-1816492928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Борис Пайкин, Россия, Госдума РФ, Отдых, Путешествия, Туризм, Строительство, Отели, туристы
Депутат Госдумы рассказал, чего не хватает российским туристам
Депутат Пайкин: в России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей для развития туризма
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В России недостаточно трех- и пятизвездочных отелей, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.
"Необходимо стимулировать инвестирование в данную отрасль. Очевидно, что это долгосрочные вложения. Разумеется, нужно строить трех- и пятизвездочные отели, которых недостаточно сегодня, и не забывать о качестве объектов", — заявил Пайкин РИА Новости.
Раньше, по его словам, россияне тратили около 30 миллиардов долларов ежегодно на поездки за рубеж. Однако пандемия и текущие политические реалии изменили ситуацию, поэтому граждане отказываются от путешествий за границу. Это означает, что все средства остаются в России, и данный капитал может быть направлен на эффективное развитие внутреннего туризма.
"Семь миллионов россиян отказались от зарубежного отдыха в этом году. Есть основания предполагать, что и в сезоне 2023 года они тоже будут проводить отпуск на родине", — заключил он.