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ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России
ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России - РИА Новости, 13.09.2022
ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России
Самыми популярными для посещения в летние отпуска местами России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, сообщил директор по работе с... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:52
2022-09-13T14:52
2022-09-13T14:54
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми популярными для посещения в летние отпуска местами России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин."В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга", - сказал Родин в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что больше всего россиянам в этих местах понравилась красивая природа и чистый воздух (19%), активный отдых и новые впечатления (17%), хорошая погода (17%), теплое, чистое море (9%), достопримечательности и архитектура (9%).Не понравились россиянам, по словам Родина, высокие цены (17%), плохая погода (10%), слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).Такие данные Родин привел, ссылаясь на опрос ВЦИОМ от 3 сентября 2022 года.
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кирилл родин, казань, москва, нижний новгород, вциом, туризм, новости - туризм
Туризм, Кирилл Родин, Казань, Москва, Нижний Новгород, ВЦИОМ, Туризм, Новости - Туризм
14:52 13.09.2022 (обновлено: 14:54 13.09.2022)
ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России
ВЦИОМ: Алтай, Казань, Москва, Петербург, Нижний Новгород вошли в топ-5 мест летнего отдыха
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми популярными для посещения в летние отпуска местами России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
"В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга", - сказал Родин в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что больше всего россиянам в этих местах понравилась красивая природа и чистый воздух (19%), активный отдых и новые впечатления (17%), хорошая погода (17%), теплое, чистое море (9%), достопримечательности и архитектура (9%).
Не понравились россиянам, по словам Родина, высокие цены (17%), плохая погода (10%), слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).
Такие данные Родин привел, ссылаясь на опрос ВЦИОМ от 3 сентября 2022 года.