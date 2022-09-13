https://ria.ru/20220913/otdykh-1816492928.html

ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России

ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России - РИА Новости, 13.09.2022

ВЦИОМ назвал пять самых популярных мест летнего отдыха в России

Самыми популярными для посещения в летние отпуска местами России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, сообщил директор по работе с... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:52

2022-09-13T14:52

2022-09-13T14:54

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Самыми популярными для посещения в летние отпуска местами России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин."В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга", - сказал Родин в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что больше всего россиянам в этих местах понравилась красивая природа и чистый воздух (19%), активный отдых и новые впечатления (17%), хорошая погода (17%), теплое, чистое море (9%), достопримечательности и архитектура (9%).Не понравились россиянам, по словам Родина, высокие цены (17%), плохая погода (10%), слабая транспортная инфраструктура (6%), плохой сервис (5%) и грязные города, пляжи или море (4%).Такие данные Родин привел, ссылаясь на опрос ВЦИОМ от 3 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220913/turpotok-1816440692.html

https://ria.ru/20220913/sakhalin-1816429887.html

казань

москва

нижний новгород

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