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В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей - РИА Новости, 13.09.2022
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В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей
В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей - РИА Новости, 13.09.2022
В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей
Стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в России подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:03
2022-09-13T15:21
экономика
россия
осаго
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в России подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны.Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, соответствующее указание публиковал ЦБ.Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.При этом благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками, поясняли в ЦБ.Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся.Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на десять процентов в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
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экономика, россия, осаго
Экономика, Россия, ОСАГО
06:03 13.09.2022 (обновлено: 15:21 13.09.2022)
 
В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей

В России с 13 сентября выросла стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в России подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны.
Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей, соответствующее указание публиковал ЦБ.
Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.
При этом благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками, поясняли в ЦБ.
Банк России рассчитывает, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся.
Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на десять процентов в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
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