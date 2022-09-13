https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html

Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием

Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием - РИА Новости, 13.09.2022

Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием

Военная кампания перейдет на другой уровень, если Запад продолжит безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, и тогда западным странам не удастся... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:12

2022-09-13T18:12

2022-09-13T18:33

специальная военная операция на украине

киев

дмитрий медведев

украина

в мире

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e61d6486a66121b3f7e01cfc8d5be49.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военная кампания перейдет на другой уровень, если Запад продолжит безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, и тогда западным странам не удастся отсидеться в своих домах, потому что полыхать будет вокруг них, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень", - написал он у себя в Telegram-канале.Медведев добавил, что исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта."Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе", - отметил он.И процитировал откровение Иоанна Богослова. "У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220816/oruzhiya-1810035965.html

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814061281.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, дмитрий медведев, украина, в мире, россия, нато