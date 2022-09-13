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Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html
Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием
Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием - РИА Новости, 13.09.2022
Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием
Военная кампания перейдет на другой уровень, если Запад продолжит безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, и тогда западным странам не удастся... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:12
2022-09-13T18:33
специальная военная операция на украине
киев
дмитрий медведев
украина
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военная кампания перейдет на другой уровень, если Запад продолжит безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, и тогда западным странам не удастся отсидеться в своих домах, потому что полыхать будет вокруг них, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень", - написал он у себя в Telegram-канале.Медведев добавил, что исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта."Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе", - отметил он.И процитировал откровение Иоанна Богослова. "У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", - написал Медведев.
https://ria.ru/20220816/oruzhiya-1810035965.html
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киев, дмитрий медведев, украина, в мире, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Дмитрий Медведев, Украина, В мире, Россия, НАТО
18:12 13.09.2022 (обновлено: 18:33 13.09.2022)
 
Медведев предупредил Запад о последствиях накачивания Киева оружием

Медведев: если Запад продолжит накачивать Киев оружием, то полыхать будет вокруг них

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военная кампания перейдет на другой уровень, если Запад продолжит безудержную накачку Киева опаснейшими видами вооружений, и тогда западным странам не удастся отсидеться в своих домах, потому что полыхать будет вокруг них, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Наши заклятые друзья – западные начальники разных калибров, к которым обращено это истерическое воззвание, – должны, наконец, понять одну простую вещь. Она прямо касается гибридной войны НАТО с Россией. Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдёт на другой уровень", - написал он у себя в Telegram-канале.
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Медведев добавил, что исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта.
"Она пойдёт по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе", - отметил он.
И процитировал откровение Иоанна Богослова. "У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: "От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей" (Откр. 9:18)", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДмитрий МедведевУкраинаВ миреРоссияНАТО
 
 
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