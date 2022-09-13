12:31 13.09.2022 (обновлено: 12:48 13.09.2022)
Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
Франция созовет заседание Совбеза ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца.
"Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных", - сообщило агентство.
"Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.