https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html

Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022

Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:31

2022-09-13T12:31

2022-09-13T12:48

в мире

франция

совет безопасности оон

оон

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

армения

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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца."Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных", - сообщило агентство."Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

https://ria.ru/20220913/obstrel-1816414885.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816407863.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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