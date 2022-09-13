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Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
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Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:31
2022-09-13T12:48
в мире
франция
совет безопасности оон
оон
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца."Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных", - сообщило агентство."Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816414885.html
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в мире, франция, совет безопасности оон, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения
В мире, Франция, Совет Безопасности ООН, ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Армения
12:31 13.09.2022 (обновлено: 12:48 13.09.2022)
 
Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе

Франция созовет заседание Совбеза ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Франция обратится к Совету безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца.
"Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных", - сообщило агентство.
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ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
"Франция вынесет эту ситуацию на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором она на данный момент является председателем", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
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В Армении трое мирных жителей пострадали при обстрелах на границе
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В миреФранцияСовет Безопасности ООНООНСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрмения
 
 
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