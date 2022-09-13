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ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении

ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 14.09.2022

ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении

Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-13T19:50

2022-09-13T19:50

2022-09-14T00:59

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

владимир путин

никол пашинян

армения

ереван

азербайджан

совет безопасности оон

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В заседании принимает участие Владимир Путин. Саммит проходит по запросу Еревана.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.

армения

ереван

азербайджан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, совет безопасности оон, в мире