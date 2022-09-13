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ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 14.09.2022
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ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 14.09.2022
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении
Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-13T19:50
2022-09-14T00:59
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
владимир путин
никол пашинян
армения
ереван
азербайджан
совет безопасности оон
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В заседании принимает участие Владимир Путин. Саммит проходит по запросу Еревана.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
армения
ереван
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одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, совет безопасности оон, в мире
ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Азербайджан, Совет Безопасности ООН, В мире
19:50 13.09.2022 (обновлено: 00:59 14.09.2022)
 
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении

ОДКБ проводит саммит по ситуации на армяно-азербайджанской границе с участием Путина

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В заседании принимает участие Владимир Путин. Саммит проходит по запросу Еревана.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
 
ОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границеВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияЕреванАзербайджанСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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