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ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении - РИА Новости, 14.09.2022
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении
Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-13T19:50
2022-09-13T19:50
2022-09-14T00:59
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
владимир путин
никол пашинян
армения
ереван
азербайджан
совет безопасности оон
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Саммит ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана проходит по видео-конференц-связи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В заседании принимает участие Владимир Путин. Саммит проходит по запросу Еревана.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, владимир путин, никол пашинян, армения, ереван, азербайджан, совет безопасности оон, в мире
ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Ереван, Азербайджан, Совет Безопасности ООН, В мире
19:50 13.09.2022 (обновлено: 00:59 14.09.2022)
ОДКБ проводит заседание Совета коллективной безопасности по запросу Армении
ОДКБ проводит саммит по ситуации на армяно-азербайджанской границе с участием Путина