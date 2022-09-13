https://ria.ru/20220913/ochered-1816371982.html

СМИ: британцы уже выстраиваются в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II

СМИ: британцы уже выстраиваются в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II - РИА Новости, 13.09.2022

СМИ: британцы уже выстраиваются в очередь, чтобы проститься с Елизаветой II

Очередь из желающих проститься со скончавшейся королевой Великобритании Елизаветой II уже начала формироваться в Лондоне еще до прибытия в город гроба с ее... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T07:56

2022-09-13T07:56

2022-09-13T07:56

в мире

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

лондон

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Очередь из желающих проститься со скончавшейся королевой Великобритании Елизаветой II уже начала формироваться в Лондоне еще до прибытия в город гроба с ее телом, несмотря на то, что публичное прощание с монархом в британской столице начнется только в среду, сообщает издание Independent.Отмечается, что первый человек пришел занять место более чем за 48 часов до начала прощания с королевой, гроб с телом которой со среды будет находиться в Вестминстер-холле. По данным издания, 56-летняя жительница пригорода Лондона приехала в место, где планируется начало очереди, еще днем в понедельник.Ожидается, что гроб с телом Елизаветы II направится из Эдинбурга в Лондон около 18.00 (20.00 мск) во вторник. Его в самолете будут сопровождать дочь королевы принцесса Анна и ее супруг. В Лондоне гроб должен отправиться в Букингемский дворец, откуда в среду будет направлен в Вестминстерский дворец. Церемония прощания с королевой в Вестминстерском дворце будет проходить с 17:00 (19:00 мск) среды 14 сентября до 06:30 (08:30 мск) понедельника 19 сентября.Правительство Британии ранее призвало людей, желающих проститься с королевой, хорошо подготовиться, так как ожидаются огромные очереди, и людям придется ждать по несколько часов, возможно, даже по ночам. Очередь будет постоянно двигаться, поэтому не удастся даже присесть. Также ожидаются перебои с транспортом в районе. Посетители должны будут пройти проверку безопасности, с собой разрешено будет брать только небольшие сумки.В понедельник СМИ сообщали о длинных очередях из пришедших проститься с Елизаветой II в шотландском Эдинбурге.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220912/medvezhata-1816080373.html

https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, лондон