Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Спецпредставитель Москвы обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
"Мирзоян представил Ховаеву ситуацию, сложившуюся в результате агрессии азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября, подчеркнув необходимость адресного и надлежащего реагирования на действия Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе", - говорится на сайте МИД.
По данным пресс-службы, собеседники коснулись также предварительной повестки встречи по вопросам, касающимся отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования карабахского вопроса. Мирзоян отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
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В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.