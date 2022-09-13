https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816520948.html

Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:59

2022-09-13T15:59

2022-09-13T15:59

армения

россия

арарат мирзоян

азербайджан

политика

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Мирзоян представил Ховаеву ситуацию, сложившуюся в результате агрессии азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября, подчеркнув необходимость адресного и надлежащего реагирования на действия Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе", - говорится на сайте МИД.По данным пресс-службы, собеседники коснулись также предварительной повестки встречи по вопросам, касающимся отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования карабахского вопроса. Мирзоян отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/mery-1816513047.html

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, россия, арарат мирзоян, азербайджан, политика