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Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:59
2022-09-13T15:59
армения
россия
арарат мирзоян
азербайджан
политика
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики."Мирзоян представил Ховаеву ситуацию, сложившуюся в результате агрессии азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября, подчеркнув необходимость адресного и надлежащего реагирования на действия Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе", - говорится на сайте МИД.По данным пресс-службы, собеседники коснулись также предварительной повестки встречи по вопросам, касающимся отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования карабахского вопроса. Мирзоян отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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армения, россия, арарат мирзоян, азербайджан, политика
Армения, Россия, Арарат Мирзоян, Азербайджан, Политика
15:59 13.09.2022
 
Представители России и Армении обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Спецпредставитель Москвы обсудил с главой МИД Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем МИД по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
"Мирзоян представил Ховаеву ситуацию, сложившуюся в результате агрессии азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении в полночь 13 сентября, подчеркнув необходимость адресного и надлежащего реагирования на действия Азербайджана. Он отметил, что Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе", - говорится на сайте МИД.
По данным пресс-службы, собеседники коснулись также предварительной повестки встречи по вопросам, касающимся отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирования карабахского вопроса. Мирзоян отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Обострение ситуации на границе Армении и АзербайджанаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
15:40
Армения ждет от ОДКБ действенных мер по ситуации на границе с Азербайджаном
 
АрменияРоссияАрарат МирзоянАзербайджанПолитика
 
 
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