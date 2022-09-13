Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"
Глава Минпросвещения Кравцов: школьники будут обсуждать СВО на уроках "Разговоры о важном"
Ученик во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
1 сентября, 17:17Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
"Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы. Так же, как в предмете, который сейчас идет "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом в каждом уроке, на каждой ступени, для каждого обучающегося проговорим, открыто говорим, поясняем, чтобы не было дезинформации, тех фейков, которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".