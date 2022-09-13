https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html

Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"

Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном" - РИА Новости, 13.09.2022

Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"

Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:25

2022-09-13T15:25

2022-09-13T15:25

образование - общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Ранее стало известно, что один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди. Минпросвещения сообщило, что распределило тему спецоперации на все уроки "Разговоры о важном"."Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы. Так же, как в предмете, который сейчас идет "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом в каждом уроке, на каждой ступени, для каждого обучающегося проговорим, открыто говорим, поясняем, чтобы не было дезинформации, тех фейков, которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия