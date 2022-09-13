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Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном" - РИА Новости, 13.09.2022
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Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"
Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном" - РИА Новости, 13.09.2022
Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"
Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:25
2022-09-13T15:25
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Ранее стало известно, что один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди. Минпросвещения сообщило, что распределило тему спецоперации на все уроки "Разговоры о важном"."Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы. Так же, как в предмете, который сейчас идет "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом в каждом уроке, на каждой ступени, для каждого обучающегося проговорим, открыто говорим, поясняем, чтобы не было дезинформации, тех фейков, которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220901/urok-1813776115.html
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html
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образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
Образование - Общество, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия
15:25 13.09.2022
 
Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"

Глава Минпросвещения Кравцов: школьники будут обсуждать СВО на уроках "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минпросвещения включит тему спецоперации в обсуждение на уроках "Разговоры о важном" для всех школьников, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Ранее стало известно, что один из уроков "Разговоры о важном" у школьников с 5 по 11 классы будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР - русские люди. Минпросвещения сообщило, что распределило тему спецоперации на все уроки "Разговоры о важном".
Президент России Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:17
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
"Сейчас идет специальная военная операция, мы обязательно включим эти вопросы. Так же, как в предмете, который сейчас идет "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом в каждом уроке, на каждой ступени, для каждого обучающегося проговорим, открыто говорим, поясняем, чтобы не было дезинформации, тех фейков, которые сегодня стремятся расшатать нашу страну и наших школьников", - сказал Кравцов на пленарном заседании Госдумы.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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13:17Специальная военная операция на Украине
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Образование - ОбществоСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия
 
 
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