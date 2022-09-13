https://ria.ru/20220913/obstrel-1816614120.html

СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск

СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022

СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:45

2022-09-13T23:45

2022-09-13T23:45

специальная военная операция на украине

александр бастрыкин

происшествия

белгородская область

брянская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, после украинского обстрела села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации.Также добавляется, что в Брянской области в трех километрах от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые повредили железнодорожное полотно. Рядом с неисправными конструкциями был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144."Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовные дела по изложенным фактам и предоставить доклад по указанным происшествиям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220912/aviaudar-1816224172.html

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александр бастрыкин, происшествия, белгородская область, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)