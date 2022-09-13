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СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816614120.html
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:45
2022-09-13T23:45
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
происшествия
белгородская область
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, после украинского обстрела села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации.Также добавляется, что в Брянской области в трех километрах от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые повредили железнодорожное полотно. Рядом с неисправными конструкциями был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144."Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовные дела по изложенным фактам и предоставить доклад по указанным происшествиям", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, происшествия, белгородская область, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Происшествия, Белгородская область, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:45 13.09.2022
 
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск

Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, после украинского обстрела села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации.
Также добавляется, что в Брянской области в трех километрах от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые повредили железнодорожное полотно. Рядом с неисправными конструкциями был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовные дела по изложенным фактам и предоставить доклад по указанным происшествиям", - говорится в сообщении.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 14:52
Источник сообщил об ударе по военным ВСУ, обстрелявшим Белгородскую область
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр БастрыкинПроисшествияБелгородская областьБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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