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СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск - РИА Новости, 13.09.2022
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:45
2022-09-13T23:45
2022-09-13T23:45
специальная военная операция на украине
александр бастрыкин
происшествия
белгородская область
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за украинского обстрела объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, после украинского обстрела села Журавлевка Белгородской области частично разрушены здания школы, Дома культуры и местной администрации.Также добавляется, что в Брянской области в трех километрах от границы с Украиной повреждены две опоры ЛЭП рядом с железной дорогой, которые повредили железнодорожное полотно. Рядом с неисправными конструкциями был обнаружен взрыватель замедленного действия ВЗД-144."Александр Иванович Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовные дела по изложенным фактам и предоставить доклад по указанным происшествиям", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, происшествия, белгородская область, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Александр Бастрыкин, Происшествия, Белгородская область, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстрел Белгородской области со стороны украинских войск
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ