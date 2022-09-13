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ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/obstrel-1816612033.html
ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS
ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS
Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:21
2022-09-13T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
лисичанск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения."Повреждено шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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лисичанск
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в мире, сша, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
23:21 13.09.2022
 
ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Лисичанска повреждены котельная и жилые дома

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения.
"Повреждено шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
14:30Специальная военная операция на Украине
Два человека погибли при обстреле украинскими войсками Лисичанска
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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