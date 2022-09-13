https://ria.ru/20220913/obstrel-1816612033.html

ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS

ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS

Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:21

2022-09-13T23:21

2022-09-13T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

сша

лисичанск

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения."Повреждено шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220913/obstrel-1816484377.html

сша

лисичанск

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, лисичанск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины