ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: при обстреле Лисичанска повреждены котельная и жилые дома
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Котельная, магазин и шесть многоквартирных жилых домов повреждены при обстреле украинскими войсками города Лисичанск из американской РСЗО HIMARS, заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS город Лисичанск, два человека погибли, еще один получил ранения.
"Повреждено шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.