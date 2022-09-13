Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.31 мск обстреляли два района Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.31 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 14 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.