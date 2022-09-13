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Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 19.31 мск обстреляли два района Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:41

2022-09-13T20:41

2022-09-13T20:41

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.31 мск обстреляли два района Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.31 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 14 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. При обстреле Куйбышевского района Донецка мирный житель получил ранение.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато