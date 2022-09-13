https://ria.ru/20220913/obstrel-1816514250.html

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские военные обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские военные обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки в ДНР шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:42

2022-09-13T15:42

2022-09-13T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки в ДНР шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато