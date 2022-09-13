https://ria.ru/20220913/obstrel-1816458706.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, а также населенные пункты Каштановое и Спартак, выпустив три снаряда калибром 155... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:29

2022-09-13T13:29

2022-09-13T13:29

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

сцкк

нато

спартак

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка, а также населенные пункты Каштановое и Спартак, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.25 мск украинские войска выпустили по поселку Каштановое пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.28 мск – по селу Спартак четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

спартак

куйбышевский район

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донецк (днр), в мире, сцкк, нато, спартак, куйбышевский район