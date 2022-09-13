https://ria.ru/20220913/obstrel-1816421902.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.09.2022

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение из-за обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, повреждена школа, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:06

2022-09-13T12:06

2022-09-13T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

иван приходько

горловка

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение из-за обстрела украинскими войсками жилого массива "Комсомолец" в Горловке в ДНР, повреждена школа, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение получил мирный горловчанин возле котельной около школы №12. Скорая помощь выехала на место происшествия. Подробности выясняем", - написал он в своем Telegram-канале.Мэр добавил, что из-за обстрела жилмассива повреждена школа №12, зафиксировано возгорание в доме по улице Болотникова, повреждена котельная и обесточен частный сектор жилого массива "Комсомолец". Он также написал, что без электроэнергии остались 363 абонента.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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в мире, жкх, донецкая народная республика, иван приходько, горловка, донецк (днр), стирол