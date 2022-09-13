11:36 13.09.2022 (обновлено: 11:44 13.09.2022)
В Армении трое мирных жителей пострадали при обстрелах на границе
В Армении трое мирных жителей пострадали при обстрелах на границе с Азербайджаном
© Sputnik / Асатур Есаянц
Машина скорой помощи в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в Армении в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"В результате артиллерийских обстрелов ВС Азербайджана армянских позиций и населенных пунктов ранения получили трое гражданских лиц", - говорится на странице ведомства в соцсетях.
Отмечается, что состояние одного из раненых тяжелое, остальных двух - удовлетворительное.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Инфографика