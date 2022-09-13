https://ria.ru/20220913/obstrel-1816400836.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку - РИА Новости, 13.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку

Украинские войска менее чем за 40 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:57

2022-09-13T10:57

2022-09-13T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за 40 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.33 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство также сообщило, что в 9.40 мск по Кировскому району Донецка украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.00 мск – еще три снаряда того же калибра.Никитовский район Горловки также подвергся обстрелам в 10.10 мск, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина, сцкк, нато