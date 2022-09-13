10:57 13.09.2022 (обновлено: 10:58 13.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска менее чем за 40 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Горловку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.33 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство также сообщило, что в 9.40 мск по Кировскому району Донецка украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 10.00 мск – еще три снаряда того же калибра.
Никитовский район Горловки также подвергся обстрелам в 10.10 мск, по нему украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.