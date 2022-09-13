https://ria.ru/20220913/obstrel-1816372730.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле

В Донецке мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:07

2022-09-13T08:07

2022-09-13T08:07

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен мужчина."ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика