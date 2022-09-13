https://ria.ru/20220913/obstrel-1816372730.html
В Донецке мужчина пострадал при обстреле
В Донецке мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:07
2022-09-13T08:07
2022-09-13T08:07
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен мужчина."ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке мужчина пострадал при обстреле
Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка