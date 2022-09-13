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В Донецке мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022
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В Донецке мужчина пострадал при обстреле
В Донецке мужчина пострадал при обстреле - РИА Новости, 13.09.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:07
2022-09-13T08:07
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен мужчина."ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
08:07 13.09.2022
 
В Донецке мужчина пострадал при обстреле

Мужчина пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсколки разбитого окна жилого дома
Осколки разбитого окна жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Осколки разбитого окна жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего был ранен мужчина.
"ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, по улице Фрунзе ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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В миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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