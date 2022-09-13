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В ОБСЕ призвали прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

В ОБСЕ призвали прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2022

В ОБСЕ призвали прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвали к немедленному прекращению огня на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:05

2022-09-13T19:05

2022-09-13T19:05

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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид призвали к немедленному прекращению огня на границе между Арменией и Азербайджаном после сообщений о вооруженных столкновениях, сообщила пресс-служба организации."Эскалация военных действий на границе между Арменией и Азербайджаном должна быть немедленно прекращена. Прогресс, достигнутый до сих пор дипломатическим путем, не должен быть упущен", - заявил Рау. Он добавил, что за последние 18 месяцев в переговорах между Баку и Ереваном достигнут прогресс, включая соглашение о продолжении работы над мирным договором, новые столкновения "ставят под угрозу этот прогресс и подвергают риску бесчисленное количество жизней".С призывом прекратить эскалацию ради "избежания дальнейших жертв" выступила и генсек Шмид. Она предложила помощь со стороны ОБСЕ, опираясь на "многолетний опыт" организации в области урегулирования конфликтов.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html

https://ria.ru/20220913/spetspredstavitel-1816480117.html

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в мире, цены на нефть, збигнев рау, хельга шмид, армения, азербайджан, обсе, одкб