14:04 13.09.2022 (обновлено: 14:20 13.09.2022)
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
ОБСЕ проведет 13 сентября заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
"По инициативе Армении сегодня в 19.00 по ереванскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ", - написал Унанян в соцсетях.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.