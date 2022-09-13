https://ria.ru/20220913/obse-1816474029.html

ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022

ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:04

2022-09-13T14:04

2022-09-13T14:20

обсе

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян."По инициативе Армении сегодня в 19.00 по ереванскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ", - написал Унанян в соцсетях.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

обсе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, армения, россия, одкб, азербайджан