Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/obse-1816474029.html
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:04
2022-09-13T14:20
обсе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
армения
россия
одкб
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145501/10/1455011040_0:316:2500:1722_1920x0_80_0_0_319bfb0d7a38e1f00fb66815450e8bc6.jpg
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян."По инициативе Армении сегодня в 19.00 по ереванскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ", - написал Унанян в соцсетях.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html
https://ria.ru/20220913/armeniya-1816438918.html
армения
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145501/10/1455011040_179:0:2500:1741_1920x0_80_0_0_06a28c391acb3eaa3313ee6beb0f24e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обсе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, армения, россия, одкб, азербайджан
ОБСЕ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире, Армения, Россия, ОДКБ, Азербайджан
14:04 13.09.2022 (обновлено: 14:20 13.09.2022)
 
ОБСЕ проведет заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

ОБСЕ проведет 13 сентября заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Заседание постоянного совета ОБСЕ пройдет во вторник по инициативе Армении в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщил пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
"По инициативе Армении сегодня в 19.00 по ереванскому времени (18.00 мск) состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ", - написал Унанян в соцсетях.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 12:31
Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 12:43
ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым
 
ОБСЕСитуация на армяно-азербайджанской границеВ миреАрменияРоссияОДКБАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала