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В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
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В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:54
2022-09-13T13:05
в мире
армения
азербайджан
россия
никол пашинян
владимир путин
дмитрий песков
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется серьезная экспертная работа."Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне, большего пока говорить сейчас не буду. По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - сказал Песков."Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как состоявшийся ночью телефонный разговор Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна способствовал прекращению огня на границе Армении и Азербайджана.На вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана Песков заявил, что сейчас не хотел бы ничего анонсировать, поскольку продолжаются различные согласования.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.ОДКБ организовала работу по задействованию механизмов организации для урегулирования ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html
https://ria.ru/20220913/provokatsiya-1816356994.html
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в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
12:54 13.09.2022 (обновлено: 13:05 13.09.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе

Песков: по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется экспертная работа

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется серьезная экспертная работа.
"Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне, большего пока говорить сейчас не буду. По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - сказал Песков.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Франция обратится к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе
"Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как состоявшийся ночью телефонный разговор Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна способствовал прекращению огня на границе Армении и Азербайджана.
На вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана Песков заявил, что сейчас не хотел бы ничего анонсировать, поскольку продолжаются различные согласования.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
Военнослужащие азербайджанской армии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные совершили провокацию
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
ОДКБ организовала работу по задействованию механизмов организации для урегулирования ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Пашинян заявил о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинДмитрий ПесковСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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