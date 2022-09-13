12:54 13.09.2022 (обновлено: 13:05 13.09.2022)
В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе
Песков: по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется экспертная работа
Прохожие на Васильевском спуске в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется серьезная экспертная работа.
"Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне, большего пока говорить сейчас не буду. По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - сказал Песков.
"Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как состоявшийся ночью телефонный разговор Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна способствовал прекращению огня на границе Армении и Азербайджана.
На вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана Песков заявил, что сейчас не хотел бы ничего анонсировать, поскольку продолжаются различные согласования.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
ОДКБ организовала работу по задействованию механизмов организации для урегулирования ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.