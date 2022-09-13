https://ria.ru/20220913/obostrenie-1816443283.html

В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе

В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 13.09.2022

В Кремле ответили на вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:54

2022-09-13T12:54

2022-09-13T13:05

в мире

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

владимир путин

дмитрий песков

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в русле состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе ведется серьезная экспертная работа."Ночью сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Обсуждалась ситуация на границе армяно-азербайджанской, серьезная эскалация, которая там произошла. В русле состоявшегося разговора сейчас ведется интенсивная работа на экспертном уровне, большего пока говорить сейчас не буду. По мере получения результатов этой работы мы будем вас информировать", - сказал Песков."Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как состоявшийся ночью телефонный разговор Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна способствовал прекращению огня на границе Армении и Азербайджана.На вопрос о возможной роли ОДКБ в деэскалации обстановки на границе Армении и Азербайджана Песков заявил, что сейчас не хотел бы ничего анонсировать, поскольку продолжаются различные согласования.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.ОДКБ организовала работу по задействованию механизмов организации для урегулирования ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

https://ria.ru/20220913/oon-1816432053.html

https://ria.ru/20220913/provokatsiya-1816356994.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816391204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков, ситуация на армяно-азербайджанской границе